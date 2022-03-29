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Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую и Сумскую области
Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую и Сумскую области - РИА Новости, 29.03.2022
Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую и Сумскую области
Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской и Сумской областей Украины, сообщили во вторник журналистам в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:17
2022-03-29T14:17
2022-03-29T14:17
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харьков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской и Сумской областей Украины, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.Сообщается, что речь идет о населенных пунктах под Харьковом и Сумами, освобожденных от нацбатов."На грузовых автомобилях Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 20 тонн была доставлена наиболее нуждающихся жителям населенных пунктов двух областей Украины. В первую очередь, необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми", - сказали в Минобороны.Населению переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сумы, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область, сумская область
Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую и Сумскую области
Российские военные доставили 20 тонн гумпомощи жителям Харьковской и Сумской областей