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Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую и Сумскую области

Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую и Сумскую области - РИА Новости, 29.03.2022

Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую и Сумскую области

Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской и Сумской областей Украины, сообщили во вторник журналистам в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:17

2022-03-29T14:17

2022-03-29T14:17

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харьков

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харьковская область

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской и Сумской областей Украины, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.Сообщается, что речь идет о населенных пунктах под Харьковом и Сумами, освобожденных от нацбатов."На грузовых автомобилях Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 20 тонн была доставлена наиболее нуждающихся жителям населенных пунктов двух областей Украины. В первую очередь, необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми", - сказали в Минобороны.Населению переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.

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сумы

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, сумы, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область, сумская область