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ВС России крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровенской области
ВС России крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровенской области - РИА Новости, 29.03.2022
ВС России крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровенской области
Российская армия вечером в понедельник высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожила крупную базу горючего в Ровенской области, с которой... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:15
2022-03-29T10:15
2022-03-29T11:04
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская армия вечером в понедельник высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожила крупную базу горючего в Ровенской области, с которой шло топливо для украинской военной техники в пригороды Киева, заявил на брифинге во вторник официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:15 29.03.2022 (обновлено: 11:04 29.03.2022)
ВС России крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровенской области
Минобороны: ВС России крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровенской области