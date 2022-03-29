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ВС России крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровенской области

ВС России крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровенской области - РИА Новости, 29.03.2022

ВС России крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровенской области

Российская армия вечером в понедельник высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожила крупную базу горючего в Ровенской области, с которой... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:15

2022-03-29T10:15

2022-03-29T11:04

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская армия вечером в понедельник высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожила крупную базу горючего в Ровенской области, с которой шло топливо для украинской военной техники в пригороды Киева, заявил на брифинге во вторник официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева", - сказал Конашенков.

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Ольга Маркова

в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)