https://ria.ru/20220329/gorlovka-1780593618.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 07.20 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T07:58

2022-03-29T07:58

2022-03-29T08:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

иван приходько

зайцево

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 07.20 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7"."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела было зафиксировано попадание снаряда в жилой дом в поселке Майский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220328/obstrel-1780486538.html

https://ria.ru/20220329/mikhaylovka-1780592595.html

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россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, иван приходько, зайцево, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, стирол