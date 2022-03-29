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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/gorlovka-1780593618.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 07.20 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:58
2022-03-29T08:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
иван приходько
зайцево
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 07.20 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7"."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела было зафиксировано попадание снаряда в жилой дом в поселке Майский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780486538.html
https://ria.ru/20220329/mikhaylovka-1780592595.html
горловка
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в мире, горловка, иван приходько, зайцево, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, стирол
07:58 29.03.2022 (обновлено: 08:10 29.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 07.20 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 15:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили по Горловке четыре 122-миллиметровых снаряда
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела было зафиксировано попадание снаряда в жилой дом в поселке Майский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Обстрел - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаИван ПриходькоЗайцевоРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСтирол
 
 
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