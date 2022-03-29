https://ria.ru/20220329/gaz-1780763614.html

Цены на газ в Европе к закрытию торгов опустились почти до 1200 долларов

Цены на газ в Европе к закрытию торгов опустились почти до 1200 долларов - РИА Новости, 29.03.2022

Цены на газ в Европе к закрытию торгов опустились почти до 1200 долларов

Цены на газ в Европе после достижения 1300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов снизили темпы роста втрое — с 12% примерно до 4% — и опустились почти РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T21:21

2022-03-29T21:21

2022-03-29T22:33

экономика

россия

санкции в отношении россии

европа

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе после достижения 1300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов снизили темпы роста втрое — с 12% примерно до 4% — и опустились почти до 1200 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1194,3 доллара — это ценовой минимум торгов, на 2,4% выше расчетной цены понедельника (1166,3 доллара). Затем котировки ускорили темпы роста до 12%, достигнув максимума в 1305,7 доллара.Потом цены — на фоне переговорного процесса России и Украины и некоторого ослабления геополитической напряженности — резко снизились почти до 1200 долларов, после чего вновь перешли к росту примерно до 1290 долларов. Последние фьючерсные контракты несколько подешевели, цена закрытия составила 1211,3 доллара, что на 3,9% выше расчетной цены накануне.Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной спецоперации на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220329/gaz-1780651310.html

https://ria.ru/20220329/gaz-1780585449.html

россия

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, санкции в отношении россии, европа