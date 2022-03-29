https://ria.ru/20220329/gaz-1780755249.html

Эксперт объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ

Эксперт объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ - РИА Новости, 29.03.2022

Эксперт объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ

Германия не сможет заменить российский газ из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму, заявил консультант Hawk Energy по энергетике Халед РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:20

2022-03-29T20:20

2022-03-29T20:30

экономика

владимир путин

роберт хабек

россия

европа

газпром

g7

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Германия не сможет заменить российский газ из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму, заявил консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади.Он пояснил, что зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени.Комментируя вариант совместной закупки топлива Европейской комиссией, эксперт предупредил, что это не сработает, так как для увеличения объемов сырья необходимы газоперерабатывающие заводы на рынке."Все проекты в США, Азии и Африке могут обеспечить не более 20% потребности ЕС в ближайшие два года", — отметил Аль-Авади, добавив, что европейские запасы "находятся на дне".Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220329/gaz-1780692449.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, роберт хабек, россия, европа, газпром, g7, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии