20:20 29.03.2022 (обновлено: 20:30 29.03.2022)
Эксперт объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ
Эксперт Аль-Авади: Германия не сможет компенсировать российский газ в ближайшее время
Компрессорная станция
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Германия не сможет заменить российский газ из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму, заявил консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади.
Он пояснил, что зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени.
"Страны-производители не смогут производить достаточное количество газа для удовлетворения потребностей Европы", — считает Аль-Авади.
Комментируя вариант совместной закупки топлива Европейской комиссией, эксперт предупредил, что это не сработает, так как для увеличения объемов сырья необходимы газоперерабатывающие заводы на рынке.
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"Все проекты в США, Азии и Африке могут обеспечить не более 20% потребности ЕС в ближайшие два года", — отметил Аль-Авади, добавив, что европейские запасы "находятся на дне".
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".