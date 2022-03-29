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Эксперт объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ - РИА Новости, 29.03.2022
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Эксперт объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ
Эксперт объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ - РИА Новости, 29.03.2022
Эксперт объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ
Германия не сможет заменить российский газ из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму, заявил консультант Hawk Energy по энергетике Халед РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:20
2022-03-29T20:30
экономика
владимир путин
роберт хабек
россия
европа
газпром
g7
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Германия не сможет заменить российский газ из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму, заявил консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади.Он пояснил, что зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени.Комментируя вариант совместной закупки топлива Европейской комиссией, эксперт предупредил, что это не сработает, так как для увеличения объемов сырья необходимы газоперерабатывающие заводы на рынке."Все проекты в США, Азии и Африке могут обеспечить не более 20% потребности ЕС в ближайшие два года", — отметил Аль-Авади, добавив, что европейские запасы "находятся на дне".Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
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экономика, владимир путин, роберт хабек, россия, европа, газпром, g7, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
20:20 29.03.2022 (обновлено: 20:30 29.03.2022)
 
Эксперт объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ

Эксперт Аль-Авади: Германия не сможет компенсировать российский газ в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Германия не сможет заменить российский газ из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму, заявил консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади.
Он пояснил, что зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени.

"Страны-производители не смогут производить достаточное количество газа для удовлетворения потребностей Европы", — считает Аль-Авади.

Комментируя вариант совместной закупки топлива Европейской комиссией, эксперт предупредил, что это не сработает, так как для увеличения объемов сырья необходимы газоперерабатывающие заводы на рынке.
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"Все проекты в США, Азии и Африке могут обеспечить не более 20% потребности ЕС в ближайшие два года", — отметил Аль-Авади, добавив, что европейские запасы "находятся на дне".
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
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