Рейтинг@Mail.ru
Фьючерсы на газ в Европе дорожают на десять процентов - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/gaz-1780675952.html
Фьючерсы на газ в Европе дорожают на десять процентов
Фьючерсы на газ в Европе дорожают на десять процентов - РИА Новости, 29.03.2022
Фьючерсы на газ в Европе дорожают на десять процентов
Фьючерсы на газ в Европе во вторник торгуются в плюсе — в ценовом коридоре 1195–1305 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4-12% выше расчетной цены... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:34
2022-03-29T14:34
экономика
россия
азия
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155868/44/1558684456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_472c8b2970850e135f7098db00334ed3.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе во вторник торгуются в плюсе — в ценовом коридоре 1195–1305 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4-12% выше расчетной цены понедельника, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1194,3 доллара — пока это ценовой минимум торгов, он на 2,4% выше расчетной цены понедельника (1166,3 доллара). Затем котировки ускорили рост до 12%, достигнув максимума в 1305,7 доллара. В последние минуты фьючерсы колеблются в диапазоне 1280–1295 долларов.Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной спецоперации на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://ria.ru/20220329/gaz-1780651310.html
россия
азия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155868/44/1558684456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fe3cbd0f521e5960a72e85ea5ab291b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, азия, луганская народная республика, украина
14:34 29.03.2022
 
Фьючерсы на газ в Европе дорожают на десять процентов

Фьючерсы на газ в Европе дорожают на десять процентов, до 1305 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе во вторник торгуются в плюсе — в ценовом коридоре 1195–1305 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4-12% выше расчетной цены понедельника, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1194,3 доллара — пока это ценовой минимум торгов, он на 2,4% выше расчетной цены понедельника (1166,3 доллара). Затем котировки ускорили рост до 12%, достигнув максимума в 1305,7 доллара. В последние минуты фьючерсы колеблются в диапазоне 1280–1295 долларов.
Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной спецоперации на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
12:56
Евросоюзу предрекли голодную смерть без российского газа
 
ЭкономикаРоссияАзияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала