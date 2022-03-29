https://ria.ru/20220329/gaz-1780651162.html

В Кремле назвали предложение России по поставкам газа лучшим на рынке

В Кремле назвали предложение России по поставкам газа лучшим на рынке - РИА Новости, 29.03.2022

В Кремле назвали предложение России по поставкам газа лучшим на рынке

Россия заинтересована в продаже своего газа, она надежный поставщик, у нее лучшее предложение на рынке по ритмичности поставок и цене, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:56

2022-03-29T12:56

2022-03-29T12:56

экономика

россия

дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в продаже своего газа, она надежный поставщик, у нее лучшее предложение на рынке по ритмичности поставок и цене, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия была, есть, остается и имеет в виду оставаться надежным поставщиком энергоресурсов. Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что согласно поручению президента РФ до 31 марта все модальности по продаже газа за рубли разрабатываются."Чтобы эта система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей. Сейчас как раз все эти модальности будут прорабатываться. Все заинтересованы", - отметил Песков.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях.

https://ria.ru/20220329/gaz-1780637502.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, дмитрий песков, газпром