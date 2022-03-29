В Кремле назвали предложение России по поставкам газа лучшим на рынке
Песков назвал предложение России по поставкам газа лучшим на рынке
Комплекс подготовки и транспортировки газа
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в продаже своего газа, она надежный поставщик, у нее лучшее предложение на рынке по ритмичности поставок и цене, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия была, есть, остается и имеет в виду оставаться надежным поставщиком энергоресурсов. Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что согласно поручению президента РФ до 31 марта все модальности по продаже газа за рубли разрабатываются.
"Чтобы эта система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей. Сейчас как раз все эти модальности будут прорабатываться. Все заинтересованы", - отметил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях.