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Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне - РИА Новости, 29.03.2022

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит российского газа через Украину во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:42

2022-03-29T09:42

2022-03-29T09:42

экономика

россия

балтийское море

белоруссия

газпром

турецкий поток

северный поток

украина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Лишь пару дней в середине марта транзит незначительно снижался.Прокачка газа по другому маршруту — газопроводу "Ямал–Европа" через Белоруссию — продолжается в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот, показывают данные немецкой компании Gascade.Однако "Газпром" в понедельник впервые за две недели забронировал мощности магистрали на полные газовые сутки и может воспользоваться ими с 7.00 мск 29 марта до 7.00 мск 30 марта. Компания заказала чуть больше 2% предложения — около 87 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, сможет за сутки прокачать не более 2 миллионов кубометров. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" балансирующий, поставки по нему заметно снизились с октября прошлого года.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной спецоперации России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные http://woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.В целом отопительный сезон в регионе завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность "подземок" на утро 28 марта составляла 26,2% — около 28,2 миллиарда кубометров газа. Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах.Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины (включает газопровод "Союз" и менее важный Трансбалканский), "Ямалу–Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).

россия

балтийское море

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, балтийское море, белоруссия, газпром, турецкий поток, северный поток, украина