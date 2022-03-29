Рейтинг@Mail.ru
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/gaz-1780603232.html
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне - РИА Новости, 29.03.2022
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне
Транзит российского газа через Украину во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:42
2022-03-29T09:42
экономика
россия
балтийское море
белоруссия
газпром
турецкий поток
северный поток
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Лишь пару дней в середине марта транзит незначительно снижался.Прокачка газа по другому маршруту — газопроводу "Ямал–Европа" через Белоруссию — продолжается в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот, показывают данные немецкой компании Gascade.Однако "Газпром" в понедельник впервые за две недели забронировал мощности магистрали на полные газовые сутки и может воспользоваться ими с 7.00 мск 29 марта до 7.00 мск 30 марта. Компания заказала чуть больше 2% предложения — около 87 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, сможет за сутки прокачать не более 2 миллионов кубометров. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" балансирующий, поставки по нему заметно снизились с октября прошлого года.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной спецоперации России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные http://woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.В целом отопительный сезон в регионе завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность "подземок" на утро 28 марта составляла 26,2% — около 28,2 миллиарда кубометров газа. Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах.Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины (включает газопровод "Союз" и менее важный Трансбалканский), "Ямалу–Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).
россия
балтийское море
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, балтийское море, белоруссия, газпром, турецкий поток, северный поток, украина
09:42 29.03.2022
 
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Лишь пару дней в середине марта транзит незначительно снижался.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Инфографика
Посмотреть
Прокачка газа по другому маршруту — газопроводу "Ямал–Европа" через Белоруссию — продолжается в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот, показывают данные немецкой компании Gascade.
Однако "Газпром" в понедельник впервые за две недели забронировал мощности магистрали на полные газовые сутки и может воспользоваться ими с 7.00 мск 29 марта до 7.00 мск 30 марта. Компания заказала чуть больше 2% предложения — около 87 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, сможет за сутки прокачать не более 2 миллионов кубометров. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" балансирующий, поставки по нему заметно снизились с октября прошлого года.
Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной спецоперации России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные http://woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.
В целом отопительный сезон в регионе завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность "подземок" на утро 28 марта составляла 26,2% — около 28,2 миллиарда кубометров газа. Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах.
Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины (включает газопровод "Союз" и менее важный Трансбалканский), "Ямалу–Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
26 января, 17:26Инфографика
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаРоссияБалтийское мореБелоруссияГазпромТурецкий потокСеверный потокУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала