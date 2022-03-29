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Известный в Финляндии политик предложил подать заявку на членство в НАТО - РИА Новости, 29.03.2022
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Известный в Финляндии политик предложил подать заявку на членство в НАТО
Известный в Финляндии политик предложил подать заявку на членство в НАТО - РИА Новости, 29.03.2022
Известный в Финляндии политик предложил подать заявку на членство в НАТО
Глава парламентского комитета по иностранным делам, один из самых известных политиков Финляндии Юсси Халла-ахо считает, что Финляндия должна подать заявку на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:15
2022-03-29T13:15
в мире
владимир путин
финляндия
россия
украина
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар - РИА Новости. Глава парламентского комитета по иностранным делам, один из самых известных политиков Финляндии Юсси Халла-ахо считает, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО."Мой собственный вывод заключается в том, что Финляндии нужно подать заявку на членство в НАТО. Риски, связанные с этим, на мой взгляд, ниже, чем риски других вариантов", - написал политик в Twitter, изложив в 13 пунктах свое мнение по этому вопросу.Ранее во вторник глава одной из самых популярных партии страны - "Истинные финны" Риикка Пурра также высказалась в поддержку членства Финляндии в НАТО.Известные политики Финляндии высказывают своё отношение по вступлению в НАТО накануне предстоящих в апреле слушаний в парламенте по безопасности страны.Как сообщалось в середине марта, правительство Финляндии готовит доклад с всесторонней оценкой безопасности страны из-за событий на Украине, который будет представлен в парламент в начале апреля.После начала российской специальной операции на Украине дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО приобрела новый виток. Как сообщалось 14 марта, количество жителей Финляндии, положительно относящихся к членству страны в НАТО, выросло за две недели с 53% до 62%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/finlyandiya-1780603068.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/finlyandiya-1779105478.html
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в мире, владимир путин, финляндия, россия, украина, нато
13:15 29.03.2022
 
Известный в Финляндии политик предложил подать заявку на членство в НАТО

Известный в Финляндии политик Юсси Халла-ахо предложил подать заявку на членство в НАТО

© Fotolia / Pavel ParmenovНа одной из улиц в Хельсинки
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Fotolia / Pavel Parmenov
На одной из улиц в Хельсинки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар - РИА Новости. Глава парламентского комитета по иностранным делам, один из самых известных политиков Финляндии Юсси Халла-ахо считает, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО.
"Мой собственный вывод заключается в том, что Финляндии нужно подать заявку на членство в НАТО. Риски, связанные с этим, на мой взгляд, ниже, чем риски других вариантов", - написал политик в Twitter, изложив в 13 пунктах свое мнение по этому вопросу.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
09:42
Глава партии "Истинные финны" поддержала идею вступления Финляндии в НАТО
Ранее во вторник глава одной из самых популярных партии страны - "Истинные финны" Риикка Пурра также высказалась в поддержку членства Финляндии в НАТО.
Известные политики Финляндии высказывают своё отношение по вступлению в НАТО накануне предстоящих в апреле слушаний в парламенте по безопасности страны.
Как сообщалось в середине марта, правительство Финляндии готовит доклад с всесторонней оценкой безопасности страны из-за событий на Украине, который будет представлен в парламент в начале апреля.
После начала российской специальной операции на Украине дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО приобрела новый виток. Как сообщалось 14 марта, количество жителей Финляндии, положительно относящихся к членству страны в НАТО, выросло за две недели с 53% до 62%.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 09:35В мире
Президент Финляндии заявил о рисках в случае вступления страны в НАТО
 
В миреВладимир ПутинФинляндияРоссияУкраинаНАТО
 
 
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