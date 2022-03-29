https://ria.ru/20220329/finlyandiya-1780603068.html

Глава партии "Истинные финны" поддержала идею вступления Финляндии в НАТО

Глава партии "Истинные финны" поддержала идею вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 29.03.2022

Глава партии "Истинные финны" поддержала идею вступления Финляндии в НАТО

Глава крупнейшей оппозиционной партии в парламенте Финляндии и одной из самых популярных партий страны "Истинные финны" Риикка Пурра сообщила, что поддерживает... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:42

2022-03-29T09:42

2022-03-29T10:11

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар - РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии в парламенте Финляндии и одной из самых популярных партий страны "Истинные финны" Риикка Пурра сообщила, что поддерживает идею членства страны в НАТО и усилия руководства страны, направленные на это.Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявлял, что возможное решение о вступлении Финляндии в НАТО должен принять парламент, страна стремится не именно к вступлению в альянс, а к безопасности своих границ."В феврале рухнул не только порядок европейской безопасности, но и вся основа отношений между Финляндией и Россией… Я была вынуждена пересмотреть свою позицию… Я поддерживаю членство Финляндии в НАТО и поддерживаю руководство государства в продвижении членства", - написала Пурра в своем блоге.Главы крупнейших политических партий Финляндии высказывают своё отношение по вступлению в НАТО накануне предстоящих в апреле слушаний в парламенте по безопасности страны.Как сообщалось в середине марта, правительство Финляндии готовит доклад с всесторонней оценкой безопасности страны из-за событий на Украине, который будет представлен в парламент в начале апреля.После начала российской специальной операции на Украине дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО приобрела новый виток. Как сообщалось 14 марта, количество жителей Финляндии, положительно относящихся к членству страны в НАТО, выросло за две недели с 53% до 62%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/finlyandiya-1779865430.html

https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, финляндия, вооруженные силы рф, нато