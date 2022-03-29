14:06 29.03.2022 (обновлено: 14:08 29.03.2022)
Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах
Секретарь Совбеза Патрушев: запуганные европейцы думают, что действуют в своих интересах
© Sputnik / Виктор Толочко
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вашингтон уже так идеологически обработал страны Европы, что они полагают, будто действуют в собственных интересах, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"Европейцев Вашингтон уже так идеологически обработал, что они воображают, будто действуют в собственных интересах. Под лозунгами защиты Старого света от якобы существующей "русской агрессии" они отказываются от своего суверенитета в пользу Америки", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". По его мнению, решение НАТО о значительном увеличении военных расходов и создании боевых групп на востоке укладывается в рамки привычной стратегии альянса, разрабатываемой по указке американцев. США, по словам секретаря Совбеза, запугивают целые страны "откровенным враньем о мнимых угрозах".
Такой подход американцев апробирован неоднократно, подчеркнул он. Патрушев напомнил о словах госсекретаря США при Дуайте Эйзенхауэре Джоне Фостере Даллесе о том, что "чтобы заставить страну взять на себя бремя, требующее содержания мощных вооруженных сил, надо создать эмоциональную атмосферу, близкую к военной истерии. Надо вызвать страх перед опасностью извне".