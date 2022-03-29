Рейтинг@Mail.ru
Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/evropa-1780668219.html
Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах
Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах - РИА Новости, 29.03.2022
Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах
Вашингтон уже так идеологически обработал страны Европы, что они полагают, будто действуют в собственных интересах, считает секретарь Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:06
2022-03-29T14:08
в мире
санкции в отношении россии
сша
евросоюз
николай патрушев
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вашингтон уже так идеологически обработал страны Европы, что они полагают, будто действуют в собственных интересах, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев."Европейцев Вашингтон уже так идеологически обработал, что они воображают, будто действуют в собственных интересах. Под лозунгами защиты Старого света от якобы существующей "русской агрессии" они отказываются от своего суверенитета в пользу Америки", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". По его мнению, решение НАТО о значительном увеличении военных расходов и создании боевых групп на востоке укладывается в рамки привычной стратегии альянса, разрабатываемой по указке американцев. США, по словам секретаря Совбеза, запугивают целые страны "откровенным враньем о мнимых угрозах".Такой подход американцев апробирован неоднократно, подчеркнул он. Патрушев напомнил о словах госсекретаря США при Дуайте Эйзенхауэре Джоне Фостере Даллесе о том, что "чтобы заставить страну взять на себя бремя, требующее содержания мощных вооруженных сил, надо создать эмоциональную атмосферу, близкую к военной истерии. Надо вызвать страх перед опасностью извне".
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775967090.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, сша, евросоюз, николай патрушев, совет безопасности рф
14:06 29.03.2022 (обновлено: 14:08 29.03.2022)
 
Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах

Секретарь Совбеза Патрушев: запуганные европейцы думают, что действуют в своих интересах

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вашингтон уже так идеологически обработал страны Европы, что они полагают, будто действуют в собственных интересах, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"Европейцев Вашингтон уже так идеологически обработал, что они воображают, будто действуют в собственных интересах. Под лозунгами защиты Старого света от якобы существующей "русской агрессии" они отказываются от своего суверенитета в пользу Америки", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". По его мнению, решение НАТО о значительном увеличении военных расходов и создании боевых групп на востоке укладывается в рамки привычной стратегии альянса, разрабатываемой по указке американцев. США, по словам секретаря Совбеза, запугивают целые страны "откровенным враньем о мнимых угрозах".
Такой подход американцев апробирован неоднократно, подчеркнул он. Патрушев напомнил о словах госсекретаря США при Дуайте Эйзенхауэре Джоне Фостере Даллесе о том, что "чтобы заставить страну взять на себя бремя, требующее содержания мощных вооруженных сил, надо создать эмоциональную атмосферу, близкую к военной истерии. Надо вызвать страх перед опасностью извне".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ветеран СВР рассказал, зачем США столкнули Европу с Россией
 
В миреСанкции в отношении РоссииСШАЕвросоюзНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала