https://ria.ru/20220329/evropa-1780668219.html

Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах

Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах - РИА Новости, 29.03.2022

Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах

Вашингтон уже так идеологически обработал страны Европы, что они полагают, будто действуют в собственных интересах, считает секретарь Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:06

2022-03-29T14:06

2022-03-29T14:08

в мире

санкции в отношении россии

сша

евросоюз

николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вашингтон уже так идеологически обработал страны Европы, что они полагают, будто действуют в собственных интересах, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев."Европейцев Вашингтон уже так идеологически обработал, что они воображают, будто действуют в собственных интересах. Под лозунгами защиты Старого света от якобы существующей "русской агрессии" они отказываются от своего суверенитета в пользу Америки", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". По его мнению, решение НАТО о значительном увеличении военных расходов и создании боевых групп на востоке укладывается в рамки привычной стратегии альянса, разрабатываемой по указке американцев. США, по словам секретаря Совбеза, запугивают целые страны "откровенным враньем о мнимых угрозах".Такой подход американцев апробирован неоднократно, подчеркнул он. Патрушев напомнил о словах госсекретаря США при Дуайте Эйзенхауэре Джоне Фостере Даллесе о том, что "чтобы заставить страну взять на себя бремя, требующее содержания мощных вооруженных сил, надо создать эмоциональную атмосферу, близкую к военной истерии. Надо вызвать страх перед опасностью извне".

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775967090.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, санкции в отношении россии, сша, евросоюз, николай патрушев, совет безопасности рф