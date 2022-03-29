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Россия не поднимет тему возвращения в Совет Европы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия не поднимет тему возвращения в Совет Европы, заявила Матвиенко
Россия не поднимет тему возвращения в Совет Европы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
Россия не поднимет тему возвращения в Совет Европы, заявила Матвиенко
У России нет планов по возвращению в Совет Европы в существующем виде, изменение этой позиции возможно, если организация претерпит изменения, заявила спикер... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:09
2022-03-29T14:17
в мире
валентина матвиенко
россия
совет европы
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. У России нет планов по возвращению в Совет Европы в существующем виде, изменение этой позиции возможно, если организация претерпит изменения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам во вторник.Ранее РФ направила уведомление в Совет Европы о своем выходе."В том виде, в котором существует Совет Европы, мы никогда не будем поднимать тему возвращения, не считаем это нужным", - сказала Матвиенко.Вместе с тем, она полагает, что сама жизнь заставит Совет Европы реформироваться."Возможно, на новой основе это будет такая более объединительная структура. Полагаю, что это не случится в ближайшее время, и никаких планов по возвращению в эту структуру у РФ, у Федерального Собрания нет", - отметила спикер Совфеда РФ.
https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778722715.html
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в мире, валентина матвиенко, россия, совет европы
13:09 29.03.2022 (обновлено: 14:17 29.03.2022)
 
Россия не поднимет тему возвращения в Совет Европы, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия не поднимет тему возвращения в существующий Совет Европы

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. У России нет планов по возвращению в Совет Европы в существующем виде, изменение этой позиции возможно, если организация претерпит изменения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам во вторник.
Ранее РФ направила уведомление в Совет Европы о своем выходе.
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"В том виде, в котором существует Совет Европы, мы никогда не будем поднимать тему возвращения, не считаем это нужным", - сказала Матвиенко.
Вместе с тем, она полагает, что сама жизнь заставит Совет Европы реформироваться.
"Возможно, на новой основе это будет такая более объединительная структура. Полагаю, что это не случится в ближайшее время, и никаких планов по возвращению в эту структуру у РФ, у Федерального Собрания нет", - отметила спикер Совфеда РФ.
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