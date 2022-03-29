https://ria.ru/20220329/evropa-1780655042.html

Россия не поднимет тему возвращения в Совет Европы, заявила Матвиенко

Россия не поднимет тему возвращения в Совет Европы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022

Россия не поднимет тему возвращения в Совет Европы, заявила Матвиенко

У России нет планов по возвращению в Совет Европы в существующем виде, изменение этой позиции возможно, если организация претерпит изменения, заявила спикер... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:09

2022-03-29T13:09

2022-03-29T14:17

в мире

валентина матвиенко

россия

совет европы

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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. У России нет планов по возвращению в Совет Европы в существующем виде, изменение этой позиции возможно, если организация претерпит изменения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам во вторник.Ранее РФ направила уведомление в Совет Европы о своем выходе."В том виде, в котором существует Совет Европы, мы никогда не будем поднимать тему возвращения, не считаем это нужным", - сказала Матвиенко.Вместе с тем, она полагает, что сама жизнь заставит Совет Европы реформироваться."Возможно, на новой основе это будет такая более объединительная структура. Полагаю, что это не случится в ближайшее время, и никаких планов по возвращению в эту структуру у РФ, у Федерального Собрания нет", - отметила спикер Совфеда РФ.

https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778722715.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентина матвиенко, россия, совет европы