https://ria.ru/20220329/evrobondy-1780608820.html
ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки"
ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" - РИА Новости, 29.03.2022
ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки"
ЦБ РФ во вторник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:15
2022-03-29T10:15
2022-03-29T10:18
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЦБ РФ во вторник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора.Дата привлечения денежных средств в депозит - 29 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов - 30 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.Также во вторник ЦБ собирается провести однодневный аукцион репо "тонкой настройки".
https://realty.ria.ru/20220328/ipoteka-1780565733.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
10:15 29.03.2022 (обновлено: 10:18 29.03.2022)
ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки"
Центробанк проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом триллион рублей