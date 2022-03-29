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ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" - РИА Новости, 29.03.2022
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ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки"
ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" - РИА Новости, 29.03.2022
ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки"
ЦБ РФ во вторник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:15
2022-03-29T10:18
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЦБ РФ во вторник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора.Дата привлечения денежных средств в депозит - 29 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов - 30 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.Также во вторник ЦБ собирается провести однодневный аукцион репо "тонкой настройки".
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россия
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
10:15 29.03.2022 (обновлено: 10:18 29.03.2022)
 
ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки"

Центробанк проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом триллион рублей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЦБ РФ во вторник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора.
Дата привлечения денежных средств в депозит - 29 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов - 30 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.
Также во вторник ЦБ собирается провести однодневный аукцион репо "тонкой настройки".
Центр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 20:39
ЦБ дал банкам советы по валютной ипотеке
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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