https://ria.ru/20220329/evrobondy-1780608820.html

ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки"

ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" - РИА Новости, 29.03.2022

ЦБ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки"

ЦБ РФ во вторник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:15

2022-03-29T10:15

2022-03-29T10:18

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЦБ РФ во вторник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора.Дата привлечения денежных средств в депозит - 29 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов - 30 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.Также во вторник ЦБ собирается провести однодневный аукцион репо "тонкой настройки".

https://realty.ria.ru/20220328/ipoteka-1780565733.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)