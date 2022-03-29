https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780600694.html

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 629 человек

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 629 человек - РИА Новости, 29.03.2022

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 629 человек

Более 600 человек, включая 131 ребенка, эвакуировали за сутки из Мариуполя в село Безыменное соседнего Новоазовского района в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:23

2022-03-29T09:23

2022-03-29T09:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Более 600 человек, включая 131 ребенка, эвакуировали за сутки из Мариуполя в село Безыменное соседнего Новоазовского района в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 28 марта до 08:00 29 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 629 человек, включая 131 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По его данным, с 5 марта по 29 марта в Безыменное эвакуировали 8415 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, донецк (днр), россия