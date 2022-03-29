https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780590126.html

Из Херсонской области в Крым эвакуировали более 130 граждан Турции

Из Херсонской области в Крым эвакуировали более 130 граждан Турции - РИА Новости, 29.03.2022

Из Херсонской области в Крым эвакуировали более 130 граждан Турции

Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым почти 140 граждан Турции, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T05:05

2022-03-29T05:05

2022-03-29T09:27

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым почти 140 граждан Турции, сообщили в Минобороны.Всех желающих покинуть район спецоперации вывезли с центральной площади Херсона на автобусах или на личных машинах в составе колонны, обеспечив безопасность при поездке в Крым.Как отметили в Минобороны, эвакуация проходит в соответствии с обращениями иностранных посольств, а также по заявкам от местного населения, полученными российской военной комендатурой Херсона.За все время проведения специальной военной операции российские военнослужащие вывезли из Херсона в Крым около 600 иностранцев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

https://ria.ru/20220328/smerch-1780404384.html

https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780373252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, турция