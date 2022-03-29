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Из Херсонской области в Крым эвакуировали более 130 граждан Турции - РИА Новости, 29.03.2022
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Из Херсонской области в Крым эвакуировали более 130 граждан Турции
Из Херсонской области в Крым эвакуировали более 130 граждан Турции - РИА Новости, 29.03.2022
Из Херсонской области в Крым эвакуировали более 130 граждан Турции
Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым почти 140 граждан Турции, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T05:05
2022-03-29T09:27
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым почти 140 граждан Турции, сообщили в Минобороны.Всех желающих покинуть район спецоперации вывезли с центральной площади Херсона на автобусах или на личных машинах в составе колонны, обеспечив безопасность при поездке в Крым.Как отметили в Минобороны, эвакуация проходит в соответствии с обращениями иностранных посольств, а также по заявкам от местного населения, полученными российской военной комендатурой Херсона.За все время проведения специальной военной операции российские военнослужащие вывезли из Херсона в Крым около 600 иностранцев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
https://ria.ru/20220328/smerch-1780404384.html
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в мире, украина, россия, турция
05:05 29.03.2022 (обновлено: 09:27 29.03.2022)
 
Из Херсонской области в Крым эвакуировали более 130 граждан Турции

Из Херсонской области в Крым эвакуировали 138 граждан Турции и 10 украинцев

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженец из Херсонской области
Беженец из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженец из Херсонской области
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым почти 140 граждан Турции, сообщили в Минобороны.

"Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 138 граждан Турецкой Республики и десяти граждан Украины", — говорится в сообщении.

Всех желающих покинуть район спецоперации вывезли с центральной площади Херсона на автобусах или на личных машинах в составе колонны, обеспечив безопасность при поездке в Крым.
Как отметили в Минобороны, эвакуация проходит в соответствии с обращениями иностранных посольств, а также по заявкам от местного населения, полученными российской военной комендатурой Херсона.
За все время проведения специальной военной операции российские военнослужащие вывезли из Херсона в Крым около 600 иностранцев.
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Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
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