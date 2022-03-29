https://ria.ru/20220329/erdogan-1780605876.html

Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины

Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022

Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган покинул дворец Долмабахче, где запланированы переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:58

2022-03-29T09:58

2022-03-29T10:45

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган покинул дворец Долмабахче, где запланированы переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Машина президента выехала с территории в сопровождении мотоциклистов.Президент ранее обратился к делегациям, прибывшим во дворец в Стамбуле для встречи.Эрдоган отправляется сегодня с визитом в Узбекистан.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

https://ria.ru/20220329/turtsiya-1780603943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, реджеп тайип эрдоган, стамбул, узбекистан