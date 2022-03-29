https://ria.ru/20220329/erdogan-1780605876.html
Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины
Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины
Президент Турции Тайип Эрдоган покинул дворец Долмабахче, где запланированы переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:58
2022-03-29T09:58
2022-03-29T10:45
в мире
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган покинул дворец Долмабахче, где запланированы переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Машина президента выехала с территории в сопровождении мотоциклистов.Президент ранее обратился к делегациям, прибывшим во дворец в Стамбуле для встречи.Эрдоган отправляется сегодня с визитом в Узбекистан.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видео-конференц-связи (ВКС).
https://ria.ru/20220329/turtsiya-1780603943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, стамбул, узбекистан
09:58 29.03.2022 (обновлено: 10:45 29.03.2022)
Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины
Глава Турции Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины