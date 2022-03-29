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Попова объяснила, почему "ЭпиВакКорону" не закупали с прошлого года - РИА Новости, 29.03.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220329/epivakkorona-1780717139.html
Попова объяснила, почему "ЭпиВакКорону" не закупали с прошлого года
Попова объяснила, почему "ЭпиВакКорону" не закупали с прошлого года - РИА Новости, 29.03.2022
Попова объяснила, почему "ЭпиВакКорону" не закупали с прошлого года
Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна, она "в строю", госзаказов на 2022 год не было на все вакцины против коронавируса, так как пока достаточно запасов, которые... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:53
2022-03-29T16:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
госдума рф
анна попова
вакцина "эпиваккорона"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна, она "в строю", госзаказов на 2022 год не было на все вакцины против коронавируса, так как пока достаточно запасов, которые были наработаны в прошлом году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о госзакупках, госзаказе на 2022 год, то РФ не тратила деньги, учитывая, что мы наработали достаточное количество, запасы есть... чтобы сегодня прививать тем, что было закуплено в прошлом году", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она отметила, что "ЭпиВакКорона" эффективная вакцина и сегодня она "в строю".
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общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, анна попова, вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирусы
16:53 29.03.2022
 
Попова объяснила, почему "ЭпиВакКорону" не закупали с прошлого года

Попова: "ЭпиВакКорона" в строю, пока нет госзаказа, так как есть запасы с прошлого года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "ЭпиВакКорона"
Упаковки с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с вакциной "ЭпиВакКорона". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна, она "в строю", госзаказов на 2022 год не было на все вакцины против коронавируса, так как пока достаточно запасов, которые были наработаны в прошлом году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если говорить о госзакупках, госзаказе на 2022 год, то РФ не тратила деньги, учитывая, что мы наработали достаточное количество, запасы есть... чтобы сегодня прививать тем, что было закуплено в прошлом году", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
15:19Распространение коронавируса
Попова призвала пока не успокаиваться из-за пандемии коронавируса
Она отметила, что "ЭпиВакКорона" эффективная вакцина и сегодня она "в строю".
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияГосдума РФАнна ПоповаВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19ВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
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