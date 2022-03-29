https://ria.ru/20220329/epivakkorona-1780717139.html

Попова объяснила, почему "ЭпиВакКорону" не закупали с прошлого года

Попова объяснила, почему "ЭпиВакКорону" не закупали с прошлого года - РИА Новости, 29.03.2022

Попова объяснила, почему "ЭпиВакКорону" не закупали с прошлого года

Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна, она "в строю", госзаказов на 2022 год не было на все вакцины против коронавируса, так как пока достаточно запасов, которые... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:53

2022-03-29T16:53

2022-03-29T16:53

распространение коронавируса

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вакцина "эпиваккорона"

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна, она "в строю", госзаказов на 2022 год не было на все вакцины против коронавируса, так как пока достаточно запасов, которые были наработаны в прошлом году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о госзакупках, госзаказе на 2022 год, то РФ не тратила деньги, учитывая, что мы наработали достаточное количество, запасы есть... чтобы сегодня прививать тем, что было закуплено в прошлом году", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она отметила, что "ЭпиВакКорона" эффективная вакцина и сегодня она "в строю".

https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780692096.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, анна попова, вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирусы