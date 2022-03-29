https://ria.ru/20220329/energoresursy-1780654563.html

Матвиенко: Россия готова к разным вариантам по поставкам энергоресурсов

Матвиенко: Россия готова к разным вариантам по поставкам энергоресурсов - РИА Новости, 29.03.2022

Матвиенко: Россия готова к разным вариантам по поставкам энергоресурсов

Россия готова к любым сценариям по поставкам своих энергоресурсов в Европу, прорабатывает другие международные рынки, заявила журналистам во вторник спикер... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:07

2022-03-29T13:07

2022-03-29T15:58

экономика

россия

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азия

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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Россия готова к любым сценариям по поставкам своих энергоресурсов в Европу, прорабатывает другие международные рынки, заявила журналистам во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы не заинтересованы в сценарии (прекращения поставок энергоресурсов в Европу) , но готовы ко всем возможным вариантам, если все-таки (ЕС) пойдет на необдуманный шаг", - отметила она.Спикер подчеркнула, что решение России перевести расчеты в национальную валюту было вынужденным.При этом Матвиенко отметила, что количество энергоресурсов на мировом рынке ограничено, после COVID идет восстановление экономики стран."Мы видим, как бурно развиваются страны Азии, Китай, Индия. И потребность в энергоресурсах, безусловно, будет расти. Если они примут такое решение, у нас прорабатываются различные варианты замены рынков", - заключила Матвиенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/neft-1780423773.html

https://ria.ru/20220325/resursy-1779991836.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, азия