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"Мужское государство"* добавили в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 29.03.2022
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"Мужское государство"* добавили в перечень террористов и экстремистов
"Мужское государство"* добавили в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 29.03.2022
"Мужское государство"* добавили в перечень террористов и экстремистов
Группировка "Мужское государство"* добавлена в официальный перечень террористов и экстремистов, сообщается в соответствующем перечне на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 29.03.2022
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россия
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группировка "Мужское государство"* добавлена в официальный перечень террористов и экстремистов, сообщается в соответствующем перечне на сайте Росфинмониторинга.Ранее Минюст сообщал, что "Мужское государство"* включено в перечень запрещенных в России."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть, организации: межрегиональное объединение "Мужское государство"*, - говорится в перечне.* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.
https://ria.ru/20220325/perechen-1780102652.html
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россия, общество
13:38 29.03.2022 (обновлено: 13:44 29.03.2022)
 
"Мужское государство"* добавили в перечень террористов и экстремистов

Группировку "Мужское государство"* добавили в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции
Здание министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группировка "Мужское государство"* добавлена в официальный перечень террористов и экстремистов, сообщается в соответствующем перечне на сайте Росфинмониторинга.
Ранее Минюст сообщал, что "Мужское государство"* включено в перечень запрещенных в России.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:17
Объединение "Мужское государство"* внесли в перечень запрещенных
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть, организации: межрегиональное объединение "Мужское государство"*, - говорится в перечне.
* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 17:08
Защита обжаловала решение суда о запрете "Мужского государства"*
 
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