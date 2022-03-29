https://ria.ru/20220329/ekstremizm-1780660862.html

"Мужское государство"* добавили в перечень террористов и экстремистов

"Мужское государство"* добавили в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 29.03.2022

"Мужское государство"* добавили в перечень террористов и экстремистов

Группировка "Мужское государство"* добавлена в официальный перечень террористов и экстремистов, сообщается в соответствующем перечне на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:38

2022-03-29T13:38

2022-03-29T13:44

россия

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группировка "Мужское государство"* добавлена в официальный перечень террористов и экстремистов, сообщается в соответствующем перечне на сайте Росфинмониторинга.Ранее Минюст сообщал, что "Мужское государство"* включено в перечень запрещенных в России."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть, организации: межрегиональное объединение "Мужское государство"*, - говорится в перечне.* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

https://ria.ru/20220325/perechen-1780102652.html

https://ria.ru/20211026/apellyatsiya-1756350370.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество