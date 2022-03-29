https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780651062.html

Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения

Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения - РИА Новости, 29.03.2022

Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с учетом потенциала стран СНГ открываются новые возможности импортозамещения. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:56

2022-03-29T12:56

2022-03-29T15:55

экономика

валентина матвиенко

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с учетом потенциала стран СНГ открываются новые возможности импортозамещения.Она отметила, что в условиях, когда потеряно доверие к доллару в результате такой политики, сегодня встает в полный рост необходимость расчетов в национальной валюте. "Когда нарушаются логистические цепочки, они должны быть переориентированы внутри содружества. Это открывает новые возможности для импортозамещения с использованием потенциала наших государств", - подчеркнула она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/import-1780509629.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, валентина матвиенко