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Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения - РИА Новости, 29.03.2022
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Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения
Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения - РИА Новости, 29.03.2022
Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с учетом потенциала стран СНГ открываются новые возможности импортозамещения. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:56
2022-03-29T15:55
экономика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с учетом потенциала стран СНГ открываются новые возможности импортозамещения.Она отметила, что в условиях, когда потеряно доверие к доллару в результате такой политики, сегодня встает в полный рост необходимость расчетов в национальной валюте. "Когда нарушаются логистические цепочки, они должны быть переориентированы внутри содружества. Это открывает новые возможности для импортозамещения с использованием потенциала наших государств", - подчеркнула она.
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экономика, валентина матвиенко
12:56 29.03.2022 (обновлено: 15:55 29.03.2022)
 
Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения

Спикер Совфеда Матвиенко: с потенциалом СНГ открываются новые возможности импортозамещения

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с учетом потенциала стран СНГ открываются новые возможности импортозамещения.
Она отметила, что в условиях, когда потеряно доверие к доллару в результате такой политики, сегодня встает в полный рост необходимость расчетов в национальной валюте. "Когда нарушаются логистические цепочки, они должны быть переориентированы внутри содружества. Это открывает новые возможности для импортозамещения с использованием потенциала наших государств", - подчеркнула она.
3-я международная специализированная выставка Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 16:25В России
В Подмосковье запустят проекты по импортозамещению
 
ЭкономикаВалентина Матвиенко
 
 
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