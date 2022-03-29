https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780651062.html
Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения
Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения - РИА Новости, 29.03.2022
Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с учетом потенциала стран СНГ открываются новые возможности импортозамещения. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:56
2022-03-29T12:56
2022-03-29T15:55
экономика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с учетом потенциала стран СНГ открываются новые возможности импортозамещения.Она отметила, что в условиях, когда потеряно доверие к доллару в результате такой политики, сегодня встает в полный рост необходимость расчетов в национальной валюте. "Когда нарушаются логистические цепочки, они должны быть переориентированы внутри содружества. Это открывает новые возможности для импортозамещения с использованием потенциала наших государств", - подчеркнула она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валентина матвиенко
12:56 29.03.2022 (обновлено: 15:55 29.03.2022)
Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения
Спикер Совфеда Матвиенко: с потенциалом СНГ открываются новые возможности импортозамещения
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с учетом потенциала стран СНГ открываются новые возможности импортозамещения.
Она отметила, что в условиях, когда потеряно доверие к доллару в результате такой политики, сегодня встает в полный рост необходимость расчетов в национальной валюте. "Когда нарушаются логистические цепочки, они должны быть переориентированы внутри содружества. Это открывает новые возможности для импортозамещения с использованием потенциала наших государств", - подчеркнула она.