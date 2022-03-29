https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780585695.html

Песков заявил, что Россия чувствует себя "посреди войны" в экономике

Песков заявил, что Россия чувствует себя "посреди войны" в экономике - РИА Новости, 29.03.2022

Песков заявил, что Россия чувствует себя "посреди войны" в экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия существует в недружественной реальности, чувствует себя "посреди войны" в экономике и... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T01:46

2022-03-29T01:46

2022-03-29T02:58

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия существует в недружественной реальности, чувствует себя "посреди войны" в экономике и торговле, стране необходимо адаптироваться к новым условиям.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/sanktsii-1780550815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, евросоюз