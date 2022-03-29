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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска в 12.50 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:51

2022-03-29T13:51

2022-03-29T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донецк (днр)

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

донецк (днр)

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), авдеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины