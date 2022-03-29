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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/donetsk-1780611413.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 29.03.2022
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 10.10 мск выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:27
2022-03-29T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
донецк (днр)
авдеевка
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.10 мск выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/donetsk-1780594458.html
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в мире, россия, донецк (днр), авдеевка
10:27 29.03.2022 (обновлено: 10:39 29.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ выпустили семь мин калибра 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.10 мск выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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В результате обстрела ВСУ Донецка погиб мирный житель, сообщили в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
08:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
 
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