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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/donetsk-1780596933.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.03.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска во вторник утром выпустили 6 снарядов калибром 122 мм по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой народной РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:47
2022-03-29T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили 6 снарядов калибром 122 мм по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.Обстрел был зафиксирован в 8.15 и производился со стороны населенного пункта Новомихайловка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220329/donetsk-1780592382.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
08:47 29.03.2022 (обновлено: 08:56 29.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка
Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили 6 снарядов калибром 122 мм по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.
Обстрел был зафиксирован в 8.15 и производился со стороны населенного пункта Новомихайловка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецк - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
07:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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