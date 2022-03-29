https://ria.ru/20220329/donetsk-1780592382.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска рано утром обстреляли Петровский район Донецка, сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T07:13

2022-03-29T07:13

2022-03-29T09:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Петровский район Донецка, сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, украинские силовики обстреляли из 120-миллиметрового миномета населенный пункт Михайловка, по Каштановому выпустили 20 ракет "Град".Ранее обстрелу 122-миллиметровыми снарядами также подверглась Ясиноватая.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляет Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220329/kashtanovoe-1780591935.html

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украина

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина