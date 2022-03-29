07:13 29.03.2022 (обновлено: 09:01 29.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Петровский район Донецка, сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район), выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.
Кроме того, украинские силовики обстреляли из 120-миллиметрового миномета населенный пункт Михайловка, по Каштановому выпустили 20 ракет "Град".
Ранее обстрелу 122-миллиметровыми снарядами также подверглась Ясиноватая.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляет Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.