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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/donetsk-1780592382.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска рано утром обстреляли Петровский район Донецка, сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:13
2022-03-29T09:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Петровский район Донецка, сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, украинские силовики обстреляли из 120-миллиметрового миномета населенный пункт Михайловка, по Каштановому выпустили 20 ракет "Град".Ранее обстрелу 122-миллиметровыми снарядами также подверглась Ясиноватая.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляет Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, донецкая народная республика, украина
07:13 29.03.2022 (обновлено: 09:01 29.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донецк
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Петровский район Донецка, сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район), выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.

Кроме того, украинские силовики обстреляли из 120-миллиметрового миномета населенный пункт Михайловка, по Каштановому выпустили 20 ракет "Град".
Ранее обстрелу 122-миллиметровыми снарядами также подверглась Ясиноватая.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляет Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Обстрелы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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