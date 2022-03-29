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Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/donbass-1780679655.html
Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли Гольмовский
Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли Гольмовский
Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:44
2022-03-29T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
бмп-1
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска во вторник обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1 и минометов."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево северное - населенный пункт Гольмовский, выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/donbass-1780659998.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, бмп-1
14:44 29.03.2022
 
Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли Гольмовский

ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 миллиметров по поселку Гольмовский

© РИА Новости / Виктор ЗванцевРазбомбленный дом
Разбомбленный дом - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Разбомбленный дом. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска во вторник обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1 и минометов.
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
13:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли из БМП-1 поселок Гольмовский
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево северное - населенный пункт Гольмовский, выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
09:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах украинскими войсками
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСЦККБМП-1
 
 
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