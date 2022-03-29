https://ria.ru/20220329/donbass-1780679655.html

Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли Гольмовский

Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли Гольмовский

Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:44

2022-03-29T14:44

2022-03-29T14:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

сцкк

бмп-1

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник в третий раз обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска во вторник обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1 и минометов."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево северное - населенный пункт Гольмовский, выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/donbass-1780659998.html

https://ria.ru/20220329/dnr-1780600483.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, бмп-1