https://ria.ru/20220329/donbass-1780638211.html
Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу
Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022
Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу
Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:13
2022-03-29T12:13
2022-03-29T12:42
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
12:13 29.03.2022 (обновлено: 12:42 29.03.2022)
Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены