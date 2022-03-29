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Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/donbass-1780638211.html
Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу
Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022
Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу
Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:13
2022-03-29T12:42
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
12:13 29.03.2022 (обновлено: 12:42 29.03.2022)
 
Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
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