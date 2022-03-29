https://ria.ru/20220329/donbass-1780638211.html

Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу

Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022

Основные задачи спецоперации на Украине выполнены, заявил Шойгу

Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:13

2022-03-29T12:13

2022-03-29T12:42

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780233655_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_8ebde7f6d3d09e2e04bdfbf2e00b75a4.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия