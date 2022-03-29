https://ria.ru/20220329/donbass-1780621742.html

Украинские войска за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов

Украинские войска за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов

Украинские войска за 40 дней выпустил по ДНР свыше 17,4 тысячи боеприпасов, в том числе 24 ракеты комплекса "Точка-У", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:09

2022-03-29T11:09

2022-03-29T11:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 дней выпустил по ДНР свыше 17,4 тысячи боеприпасов, в том числе 24 ракеты комплекса "Точка-У", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками.Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками."СЦКК зафиксировано 1485 фактов ведения огня: Горловское направление – 555; Донецкое направление – 693; Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 1312. Всего противником выпущено 17440 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У" и 1564 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.По данным представительства, за 40 дней из-за обстрелов украинских войск в республике были повреждены 1765 жилых домостроений и 457 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220329/zhertvy-1780621054.html

https://ria.ru/20220329/obstrely-1780617653.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика