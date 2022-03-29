11:09 29.03.2022 (обновлено: 11:30 29.03.2022)
Украинские войска за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов
ВСУ за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов, включая 24 ракеты "Точка-У"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 дней выпустил по ДНР свыше 17,4 тысячи боеприпасов, в том числе 24 ракеты комплекса "Точка-У", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками.
Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками.
"СЦКК зафиксировано 1485 фактов ведения огня: Горловское направление – 555; Донецкое направление – 693; Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 1312. Всего противником выпущено 17440 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У" и 1564 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.
По данным представительства, за 40 дней из-за обстрелов украинских войск в республике были повреждены 1765 жилых домостроений и 457 объектов гражданской инфраструктуры.