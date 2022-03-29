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Украинские войска за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/donbass-1780621742.html
Украинские войска за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов
Украинские войска за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов
Украинские войска за 40 дней выпустил по ДНР свыше 17,4 тысячи боеприпасов, в том числе 24 ракеты комплекса "Точка-У", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:09
2022-03-29T11:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 дней выпустил по ДНР свыше 17,4 тысячи боеприпасов, в том числе 24 ракеты комплекса "Точка-У", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками.Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками."СЦКК зафиксировано 1485 фактов ведения огня: Горловское направление – 555; Донецкое направление – 693; Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 1312. Всего противником выпущено 17440 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У" и 1564 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.По данным представительства, за 40 дней из-за обстрелов украинских войск в республике были повреждены 1765 жилых домостроений и 457 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220329/zhertvy-1780621054.html
https://ria.ru/20220329/obstrely-1780617653.html
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в мире, донецкая народная республика
11:09 29.03.2022 (обновлено: 11:30 29.03.2022)
 
Украинские войска за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов

ВСУ за 40 дней выпустили по ДНР свыше 17,4 тысячи снарядов, включая 24 ракеты "Точка-У"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 дней выпустил по ДНР свыше 17,4 тысячи боеприпасов, в том числе 24 ракеты комплекса "Точка-У", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками.
Воронка от бомбы, упавшей с самолета - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
11:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили, что за 40 дней погибли 67 мирных жителей
Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками.
"СЦКК зафиксировано 1485 фактов ведения огня: Горловское направление – 555; Донецкое направление – 693; Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 1312. Всего противником выпущено 17440 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У" и 1564 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.
По данным представительства, за 40 дней из-за обстрелов украинских войск в республике были повреждены 1765 жилых домостроений и 457 объектов гражданской инфраструктуры.
Воронка от бомбы, упавшей с самолета - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
10:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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