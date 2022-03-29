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В ЛНР оценили потери ВСУ за сутки в 80 человек - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/donbass-1780617892.html
В ЛНР оценили потери ВСУ за сутки в 80 человек
В ЛНР оценили потери ВСУ за сутки в 80 человек - РИА Новости, 29.03.2022
В ЛНР оценили потери ВСУ за сутки в 80 человек
Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделением потеряли за сутки 80 человек и... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:54
2022-03-29T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделением потеряли за сутки 80 человек и технику."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 80 человек личного состава; три танка; десять бронетранспортеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/donbass-1780614725.html
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в мире, россия, украина, донбасс
10:54 29.03.2022
 
В ЛНР оценили потери ВСУ за сутки в 80 человек

В ЛНР заявили, что ВСУ за понедельник потеряли 80 военнослужащих

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделением потеряли за сутки 80 человек и технику.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 80 человек личного состава; три танка; десять бронетранспортеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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