https://ria.ru/20220329/dogovor-1780734352.html
Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной
Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной
Предстоит пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Россией и Украиной на взаимоприемлемых условиях, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:53
2022-03-29T17:53
2022-03-29T18:24
россия
владимир мединский
украина
турция
донбасс
в мире
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предстоит пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Россией и Украиной на взаимоприемлемых условиях, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский."Для того, чтобы этот договор подготовить на взаимоприемлемых условиях, необходимо пройти еще большой путь", - сказал Мединский в эфире телеканала RT.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780724308.html
россия
украина
турция
донбасс
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир мединский, украина, турция, донбасс, в мире, стамбул
17:53 29.03.2022 (обновлено: 18:24 29.03.2022)
Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной
Мединский: предстоит большой путь, чтобы подготовить договор между Россией и Украиной