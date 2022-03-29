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Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2022
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Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной
Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной
Предстоит пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Россией и Украиной на взаимоприемлемых условиях, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:53
2022-03-29T18:24
россия
владимир мединский
украина
турция
донбасс
в мире
стамбул
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предстоит пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Россией и Украиной на взаимоприемлемых условиях, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский."Для того, чтобы этот договор подготовить на взаимоприемлемых условиях, необходимо пройти еще большой путь", - сказал Мединский в эфире телеканала RT.
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россия, владимир мединский, украина, турция, донбасс, в мире, стамбул
17:53 29.03.2022 (обновлено: 18:24 29.03.2022)
 
Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной

Мединский: предстоит большой путь, чтобы подготовить договор между Россией и Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предстоит пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Россией и Украиной на взаимоприемлемых условиях, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Для того, чтобы этот договор подготовить на взаимоприемлемых условиях, необходимо пройти еще большой путь", - сказал Мединский в эфире телеканала RT.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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