https://ria.ru/20220329/dogovor-1780734352.html

Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной

Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2022

Мединский заявил о большом пути до договора между Россией и Украиной

Предстоит пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Россией и Украиной на взаимоприемлемых условиях, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:53

2022-03-29T17:53

2022-03-29T18:24

россия

владимир мединский

украина

турция

донбасс

в мире

стамбул

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предстоит пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Россией и Украиной на взаимоприемлемых условиях, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский."Для того, чтобы этот договор подготовить на взаимоприемлемых условиях, необходимо пройти еще большой путь", - сказал Мединский в эфире телеканала RT.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780724308.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир мединский, украина, турция, донбасс, в мире, стамбул