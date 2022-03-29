https://ria.ru/20220329/dnr-1780674414.html

Пушилин установил ежемесячную денежную выплату Героям ДНР

Пушилин установил ежемесячную денежную выплату Героям ДНР - РИА Новости, 29.03.2022

Пушилин установил ежемесячную денежную выплату Героям ДНР

Более 36 тысяч рублей ежемесячно будут выплачивать героям Донецкой народной республики, следует из указа главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованного во вторник... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:28

2022-03-29T14:28

2022-03-29T14:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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денис пушилин

россия

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Более 36 тысяч рублей ежемесячно будут выплачивать героям Донецкой народной республики, следует из указа главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованного во вторник на официальном сайте республики."Указом главы Донецкой народной республики от 29 марта 2022 года ... установлена ежемесячная денежная выплата в размере 36 410 российских рублей лицам, которым присвоено звание героя Донецкой народной республики", - говорится в документе. В документе поясняется, что указ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220306/zhoga-1776968697.html

https://ria.ru/20220314/lnr-1778078559.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр