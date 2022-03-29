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Украинские войска 31 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска 31 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска 31 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по территории ДНР, в общей сложности было выпущено 295 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:34

2022-03-29T09:34

2022-03-29T09:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по территории ДНР, в общей сложности было выпущено 295 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - сообщается в заявлении в Telegram-канале.Отмечается, что украинские войска применили при обстрелах 295 единиц боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс