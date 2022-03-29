https://ria.ru/20220329/dnr-1780600483.html

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах украинскими войсками

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах украинскими войсками - РИА Новости, 29.03.2022

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах украинскими войсками

Два человека погибли, 29 пострадали в результате обстрелов территории ДНР, сказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:21

2022-03-29T09:21

2022-03-29T09:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два человека погибли, 29 пострадали в результате обстрелов территории ДНР, сказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Обстрелы - "Грады", 152, 122, минометы 120-ые, за минувшие сутки было выпущено более 250 снарядов. В результате этих обстрелов на данный момент двое погибших, 29 раненых", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины