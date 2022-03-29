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В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах украинскими войсками
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах украинскими войсками - РИА Новости, 29.03.2022
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах украинскими войсками
Два человека погибли, 29 пострадали в результате обстрелов территории ДНР, сказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:21
2022-03-29T09:21
2022-03-29T09:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два человека погибли, 29 пострадали в результате обстрелов территории ДНР, сказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Обстрелы - "Грады", 152, 122, минометы 120-ые, за минувшие сутки было выпущено более 250 снарядов. В результате этих обстрелов на данный момент двое погибших, 29 раненых", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах украинскими войсками
Басурин: два человека погибли при обстрелах территории ДНР украинскими войсками за сутки