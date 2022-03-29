https://ria.ru/20220329/diskriminatsiya-1780755986.html

В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе

В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе - РИА Новости, 29.03.2022

В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, выступая на 49-й сессии Совета по правам человека ООН, призвал прекратить дискриминацию... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:25

2022-03-29T20:25

2022-03-29T20:25

в мире

оон

республика крым

роман чегринец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, выступая на 49-й сессии Совета по правам человека ООН, призвал прекратить дискриминацию русских на Западе."Неприемлемо, что дискриминации подвергаются самые незащищенные группы лиц. Вот примеры: русские школьники и учащиеся детских садов подверглись избиениям и издевательствам в странах ЕС. В Великобритании школьника младших классов вызвали к доске и в унизительной форме требовали объяснить действия президента Путина. В школе в Чехии вывесили фотографии русских детей на доску позора", - сказал Чегринец во вторник в видеообращении к участникам Совета по правам человека ООН, которое имеет в распоряжении РИА Новости.По его словам, русофобию и белорусофобию, которые набирают обороты в европейских странах, необходимо осудить и прекратить."Мы должны оказать максимальную поддержку нашим соотечественникам. Любые конфликты на почве этнической принадлежности недопустимы и наказуемы", - подчеркнул Чегринец.Он также пригласил участников Совета по правам человека ООН посетить Крым, который готов поделиться своим практическим успешным опытом в части искоренению угрозы расизма.

https://ria.ru/20220317/sholts-1778735796.html

https://ria.ru/20220327/manifestatsiya-1780370071.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оон, республика крым, роман чегринец