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В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе - РИА Новости, 29.03.2022
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В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе
В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе - РИА Новости, 29.03.2022
В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, выступая на 49-й сессии Совета по правам человека ООН, призвал прекратить дискриминацию... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:25
2022-03-29T20:25
в мире
оон
республика крым
роман чегринец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, выступая на 49-й сессии Совета по правам человека ООН, призвал прекратить дискриминацию русских на Западе."Неприемлемо, что дискриминации подвергаются самые незащищенные группы лиц. Вот примеры: русские школьники и учащиеся детских садов подверглись избиениям и издевательствам в странах ЕС. В Великобритании школьника младших классов вызвали к доске и в унизительной форме требовали объяснить действия президента Путина. В школе в Чехии вывесили фотографии русских детей на доску позора", - сказал Чегринец во вторник в видеообращении к участникам Совета по правам человека ООН, которое имеет в распоряжении РИА Новости.По его словам, русофобию и белорусофобию, которые набирают обороты в европейских странах, необходимо осудить и прекратить."Мы должны оказать максимальную поддержку нашим соотечественникам. Любые конфликты на почве этнической принадлежности недопустимы и наказуемы", - подчеркнул Чегринец.Он также пригласил участников Совета по правам человека ООН посетить Крым, который готов поделиться своим практическим успешным опытом в части искоренению угрозы расизма.
https://ria.ru/20220317/sholts-1778735796.html
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в мире, оон, республика крым, роман чегринец
20:25 29.03.2022
 
В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе

В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, выступая на 49-й сессии Совета по правам человека ООН, призвал прекратить дискриминацию русских на Западе.
"Неприемлемо, что дискриминации подвергаются самые незащищенные группы лиц. Вот примеры: русские школьники и учащиеся детских садов подверглись избиениям и издевательствам в странах ЕС. В Великобритании школьника младших классов вызвали к доске и в унизительной форме требовали объяснить действия президента Путина. В школе в Чехии вывесили фотографии русских детей на доску позора", - сказал Чегринец во вторник в видеообращении к участникам Совета по правам человека ООН, которое имеет в распоряжении РИА Новости.
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"Мы должны оказать максимальную поддержку нашим соотечественникам. Любые конфликты на почве этнической принадлежности недопустимы и наказуемы", - подчеркнул Чегринец.
Он также пригласил участников Совета по правам человека ООН посетить Крым, который готов поделиться своим практическим успешным опытом в части искоренению угрозы расизма.
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