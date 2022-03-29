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В российский МИД вызвали трех прибалтийских послов - РИА Новости, 29.03.2022
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В российский МИД вызвали трех прибалтийских послов
В российский МИД вызвали трех прибалтийских послов - РИА Новости, 29.03.2022
В российский МИД вызвали трех прибалтийских послов
В МИД вызвали послов Эстонии, Литвы и Латвии, чтобы сообщить им о высылке дипломатов, сообщил журналистам источник. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:47
2022-03-29T12:18
в мире
санкции в отношении россии
россия
прибалтика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В МИД вызвали послов Эстонии, Литвы и Латвии, чтобы сообщить им о высылке дипломатов, сообщил журналистам источник."К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов", — сказал он.Латвия и Эстония 18 марта выдворили по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех. Их обвинили в деятельности, "противоречащей дипломатическому статусу", а также в "подрыве безопасности" стран, на территории которых они работали.Накануне 45 сотрудников диппредставительства Польши также покинули страну по требованию Варшавы. МИД Северной Македонии также объявил пятерых российских дипломатов персонами нон-грата.Россия, как правило, отвечает на такие действия симметрично. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя "недружественные шаги" Скопье, отметила, что Москва "будет вынуждена принять ответные меры".
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в мире, санкции в отношении россии, россия, прибалтика
10:47 29.03.2022 (обновлено: 12:18 29.03.2022)
 
В российский МИД вызвали трех прибалтийских послов

В российский МИД вызвали послов Эстонии, Латвии и Литвы из-за решения о высылке дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В МИД вызвали послов Эстонии, Литвы и Латвии, чтобы сообщить им о высылке дипломатов, сообщил журналистам источник.
"К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов", — сказал он.
Латвия и Эстония 18 марта выдворили по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех. Их обвинили в деятельности, "противоречащей дипломатическому статусу", а также в "подрыве безопасности" стран, на территории которых они работали.
Накануне 45 сотрудников диппредставительства Польши также покинули страну по требованию Варшавы. МИД Северной Македонии также объявил пятерых российских дипломатов персонами нон-грата.
Россия, как правило, отвечает на такие действия симметрично. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя "недружественные шаги" Скопье, отметила, что Москва "будет вынуждена принять ответные меры".
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