https://ria.ru/20220329/diplomatiya-1780616517.html
В российский МИД вызвали трех прибалтийских послов
В российский МИД вызвали трех прибалтийских послов - РИА Новости, 29.03.2022
В российский МИД вызвали трех прибалтийских послов
В МИД вызвали послов Эстонии, Литвы и Латвии, чтобы сообщить им о высылке дипломатов, сообщил журналистам источник. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:47
2022-03-29T10:47
2022-03-29T12:18
в мире
санкции в отношении россии
россия
прибалтика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В МИД вызвали послов Эстонии, Литвы и Латвии, чтобы сообщить им о высылке дипломатов, сообщил журналистам источник."К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов", — сказал он.Латвия и Эстония 18 марта выдворили по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех. Их обвинили в деятельности, "противоречащей дипломатическому статусу", а также в "подрыве безопасности" стран, на территории которых они работали.Накануне 45 сотрудников диппредставительства Польши также покинули страну по требованию Варшавы. МИД Северной Македонии также объявил пятерых российских дипломатов персонами нон-грата.Россия, как правило, отвечает на такие действия симметрично. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя "недружественные шаги" Скопье, отметила, что Москва "будет вынуждена принять ответные меры".
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/makedoniya-1780531092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, россия, прибалтика
10:47 29.03.2022 (обновлено: 12:18 29.03.2022)
В российский МИД вызвали трех прибалтийских послов
В российский МИД вызвали послов Эстонии, Латвии и Литвы из-за решения о высылке дипломатов