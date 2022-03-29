https://ria.ru/20220329/delyagin-1780756417.html

Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов

Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов - РИА Новости, 29.03.2022

Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что слова депутата Госдумы Михаила Делягина про Азербайджан переврали, но при... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:30

2022-03-29T20:30

2022-03-29T20:30

политика

госдума рф

россия

азербайджан

михаил делягин

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что слова депутата Госдумы Михаила Делягина про Азербайджан переврали, но при этом отметил, что это личное мнение политика, и к позиции партии или ее фракции оно отношения не имеет.Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего. Вслед за этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздерживаться от эмоциональных высказываний в отношении партнеров России."Получилась не очень красивая история с высказыванием нашего коллеги, Михаила Делягина, депутата нашей фракции, блестящего экономиста. Он в одной из передач высказал свое мнение о нефтяной промышленности Азербайджана. Переврали его слова, начали говорить совершенно другие вещи... Хочу сказать, что мнение, которое высказал в одной из телепередач Михаил Делягин, это его личное мнение, это не мнение нашей фракции и нашей партии", - сказал Миронов журналистам.Парламентарий отметил, что "Справедливая Россия - За правду" всегда выступает за дипломатическое решения всех вопросов. "Что касается Азербайджана, это наш партнер в том числе по СНГ... Может быть чрезмерно эмоциональное высказывание нашего коллеги Делягина ни в коем случае не значит, что мы видим в Азербайджане какого-то оппонента. Это не так", - добавил он.

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html

https://ria.ru/20220329/delyagin-1780654225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, россия, азербайджан, михаил делягин, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"