Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов
Лидер "СР — За правду" Миронов назвал слова Делягина об Азербайджане его личным мнением
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что слова депутата Госдумы Михаила Делягина про Азербайджан переврали, но при этом отметил, что это личное мнение политика, и к позиции партии или ее фракции оно отношения не имеет.
Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего. Вслед за этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздерживаться от эмоциональных высказываний в отношении партнеров России.
"Получилась не очень красивая история с высказыванием нашего коллеги, Михаила Делягина, депутата нашей фракции, блестящего экономиста. Он в одной из передач высказал свое мнение о нефтяной промышленности Азербайджана. Переврали его слова, начали говорить совершенно другие вещи... Хочу сказать, что мнение, которое высказал в одной из телепередач Михаил Делягин, это его личное мнение, это не мнение нашей фракции и нашей партии", - сказал Миронов журналистам.
Парламентарий отметил, что "Справедливая Россия - За правду" всегда выступает за дипломатическое решения всех вопросов. "Что касается Азербайджана, это наш партнер в том числе по СНГ... Может быть чрезмерно эмоциональное высказывание нашего коллеги Делягина ни в коем случае не значит, что мы видим в Азербайджане какого-то оппонента. Это не так", - добавил он.