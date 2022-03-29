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Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов - РИА Новости, 29.03.2022
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Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов
Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов - РИА Новости, 29.03.2022
Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что слова депутата Госдумы Михаила Делягина про Азербайджан переврали, но при... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:30
2022-03-29T20:30
политика
госдума рф
россия
азербайджан
михаил делягин
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что слова депутата Госдумы Михаила Делягина про Азербайджан переврали, но при этом отметил, что это личное мнение политика, и к позиции партии или ее фракции оно отношения не имеет.Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего. Вслед за этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздерживаться от эмоциональных высказываний в отношении партнеров России."Получилась не очень красивая история с высказыванием нашего коллеги, Михаила Делягина, депутата нашей фракции, блестящего экономиста. Он в одной из передач высказал свое мнение о нефтяной промышленности Азербайджана. Переврали его слова, начали говорить совершенно другие вещи... Хочу сказать, что мнение, которое высказал в одной из телепередач Михаил Делягин, это его личное мнение, это не мнение нашей фракции и нашей партии", - сказал Миронов журналистам.Парламентарий отметил, что "Справедливая Россия - За правду" всегда выступает за дипломатическое решения всех вопросов. "Что касается Азербайджана, это наш партнер в том числе по СНГ... Может быть чрезмерно эмоциональное высказывание нашего коллеги Делягина ни в коем случае не значит, что мы видим в Азербайджане какого-то оппонента. Это не так", - добавил он.
https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html
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политика, госдума рф, россия, азербайджан, михаил делягин, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
20:30 29.03.2022
 
Слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию партии, заявил Миронов

Лидер "СР — За правду" Миронов назвал слова Делягина об Азербайджане его личным мнением

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что слова депутата Госдумы Михаила Делягина про Азербайджан переврали, но при этом отметил, что это личное мнение политика, и к позиции партии или ее фракции оно отношения не имеет.
Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего. Вслед за этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздерживаться от эмоциональных высказываний в отношении партнеров России.
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми
"Получилась не очень красивая история с высказыванием нашего коллеги, Михаила Делягина, депутата нашей фракции, блестящего экономиста. Он в одной из передач высказал свое мнение о нефтяной промышленности Азербайджана. Переврали его слова, начали говорить совершенно другие вещи... Хочу сказать, что мнение, которое высказал в одной из телепередач Михаил Делягин, это его личное мнение, это не мнение нашей фракции и нашей партии", - сказал Миронов журналистам.
Парламентарий отметил, что "Справедливая Россия - За правду" всегда выступает за дипломатическое решения всех вопросов. "Что касается Азербайджана, это наш партнер в том числе по СНГ... Может быть чрезмерно эмоциональное высказывание нашего коллеги Делягина ни в коем случае не значит, что мы видим в Азербайджане какого-то оппонента. Это не так", - добавил он.
Михаил Делягин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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ПолитикаГосдума РФРоссияАзербайджанМихаил ДелягинСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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