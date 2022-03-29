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Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2022
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Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник
Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2022
Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник
Российская делегация намерена сегодня покинуть Стамбул, где во вторник прошли переговоры с украинской стороной, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:46
2022-03-29T15:54
в мире
украина
россия
стамбул
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Российская делегация намерена сегодня покинуть Стамбул, где во вторник прошли переговоры с украинской стороной, сообщил источник РИА Новости."Уезжаем", - сказали агентству в ответ на соответствующий вопрос.Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780698820.html
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в мире, украина, россия, стамбул
15:46 29.03.2022 (обновлено: 15:54 29.03.2022)
 
Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник

Российская делегация планирует во вторник покинуть Стамбул

© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press OfficeРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Российская делегация намерена сегодня покинуть Стамбул, где во вторник прошли переговоры с украинской стороной, сообщил источник РИА Новости.
"Уезжаем", - сказали агентству в ответ на соответствующий вопрос.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
15:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский назвал предложения Украины конструктивным шагом к компромиссу
Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
 
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