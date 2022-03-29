https://ria.ru/20220329/delegatsiya-1780699194.html

Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник

Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2022

Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник

Российская делегация намерена сегодня покинуть Стамбул, где во вторник прошли переговоры с украинской стороной, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:46

2022-03-29T15:46

2022-03-29T15:54

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Российская делегация намерена сегодня покинуть Стамбул, где во вторник прошли переговоры с украинской стороной, сообщил источник РИА Новости."Уезжаем", - сказали агентству в ответ на соответствующий вопрос.Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780698820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, стамбул