https://ria.ru/20220329/delegatsiya-1780699194.html
Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник
Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2022
Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник
Российская делегация намерена сегодня покинуть Стамбул, где во вторник прошли переговоры с украинской стороной, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:46
2022-03-29T15:46
2022-03-29T15:54
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Российская делегация намерена сегодня покинуть Стамбул, где во вторник прошли переговоры с украинской стороной, сообщил источник РИА Новости."Уезжаем", - сказали агентству в ответ на соответствующий вопрос.Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780698820.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, стамбул
15:46 29.03.2022 (обновлено: 15:54 29.03.2022)
Российская делегация планирует покинуть Стамбул, сообщил источник
Российская делегация планирует во вторник покинуть Стамбул