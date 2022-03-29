https://ria.ru/20220329/delegatsiya-1780603405.html

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле

Российская делегация прибыла на переговоры с Россией во дворец Долмабахче в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:43

2022-03-29T09:43

2022-03-29T10:24

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская делегация прибыла на переговоры с Россией во дворец Долмабахче в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.Ранее на место приехали украинских переговорщики. Перед представителями Москвы и Киева также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать.<...> Они могут содействовать встрече лидеров России и Украины. Турция готова принять ее", — сказал турецкий лидер.По его словам, продление конфликта на Украине "никому не выгодно".Как отмечает корреспондент РИА Новости, перед началом переговоров с Эрдоганом переговорил бизнесмен Роман Абрамович.Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/turtsiya-1780603943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия