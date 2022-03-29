https://ria.ru/20220329/delegatsiya-1780602143.html

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщил источник

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2022

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщил источник

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией во дворец Долмабахче в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:34

2022-03-29T09:34

2022-03-29T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780599440_0:181:3207:1985_1920x0_80_0_0_4c755095cc0575054cfb15e04a44df20.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией во дворец Долмабахче в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.По данным корреспондента РИА Новости, там же уже находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что перед встречей, начало которой запланировано на 10:30 (совпадает с мск), он встретится с представителями Москвы и Киева по отдельности.Первые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина