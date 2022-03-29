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Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/delegatsiya-1780602143.html
Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщил источник
Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2022
Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщил источник
Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией во дворец Долмабахче в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:34
2022-03-29T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией во дворец Долмабахче в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.По данным корреспондента РИА Новости, там же уже находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что перед встречей, начало которой запланировано на 10:30 (совпадает с мск), он встретится с представителями Москвы и Киева по отдельности.Первые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
09:34 29.03.2022 (обновлено: 09:42 29.03.2022)
 
Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщил источник

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией во дворец Долмабахче в Стамбуле

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в фотобанкСтол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
Перейти в фотобанк
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией во дворец Долмабахче в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
По данным корреспондента РИА Новости, там же уже находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что перед встречей, начало которой запланировано на 10:30 (совпадает с мск), он встретится с представителями Москвы и Киева по отдельности.
Первые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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