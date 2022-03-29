Генштаб сообщит детали деэскалации на двух направлениях на Украине
Мединский: Генштаб сообщит детали деэскалации на киевском и черниговском направлениях
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил РФ в ближайшее время сообщит конкретные детали, что будет означать деэскалацию на киевском и черниговском направлениях на Украине, заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"В заявлении министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генштаб огласит в ближайшее время, что будет означать притормаживание, или деэскалация конфликта на двух направлениях", - сказал Мединский в эфире телеканала RT.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.