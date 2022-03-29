https://ria.ru/20220329/calfrac-1780588816.html

Канадская Calfrac Well Services объявила о приостановке инвестиций в России

Канадская Calfrac Well Services объявила о приостановке инвестиций в России - РИА Новости, 29.03.2022

Канадская Calfrac Well Services объявила о приостановке инвестиций в России

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций в России на фоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T04:03

2022-03-29T04:03

2022-03-29T04:03

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций в России на фоне спецоперации на Украине.Компания заявила, что отменила все планируемые поставки оборудования и запасных частей в Россию из-за ситуации на Украине.Ранее крупные нефтесервисные компании Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes также объявили о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России. Вице-премьер России Александр Новак после этого заявил, что правительство будет следить за сохранением добычи нефти в стране.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/gaz-1780436548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире