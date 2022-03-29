https://ria.ru/20220329/bronetekhnika-1780618147.html

Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке

Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке - РИА Новости, 29.03.2022

Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке

Минобороны РФ во вторник опубликовало видео поражения украинской бронетехники на стоянке. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:54

2022-03-29T10:54

2022-03-29T11:33

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобороны РФ во вторник опубликовало видео поражения украинской бронетехники на стоянке.В ролике демонстрируются кадры с борта беспилотного летательного аппарата, барражирующего над целью. На стоянке техники видны самоходные артиллерийские установки, танки и армейские грузовики. Затем показаны два удара неназванными боеприпасами, в том числе по стоящим вплотную двум украинским танкам."Стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ была разведана расчетами беспилотных летательных аппаратов. По разведанным координатам нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ была уничтожена", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 29 марта, за месяц операции уничтожено 80% военных самолетов Украины (123 из 152), 71% танков и других бронированных машин (1738 из 2416), половина парка вертолетов (74 из 149) и так далее.

https://ria.ru/20220329/vertolety-1780597799.html

https://ria.ru/20220327/minoborony-1780300022.html

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Уничтожение бронетехники ВСУ на стоянке. Кадры Минобороны РФ Минобороны России опубликовало видео поражения украинской бронетехники на стоянке 2022-03-29T10:54 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)