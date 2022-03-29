Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/bronetekhnika-1780618147.html
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке - РИА Новости, 29.03.2022
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке
Минобороны РФ во вторник опубликовало видео поражения украинской бронетехники на стоянке. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:54
2022-03-29T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780621952_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae1f70204e2b92020b77492132696245.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобороны РФ во вторник опубликовало видео поражения украинской бронетехники на стоянке.В ролике демонстрируются кадры с борта беспилотного летательного аппарата, барражирующего над целью. На стоянке техники видны самоходные артиллерийские установки, танки и армейские грузовики. Затем показаны два удара неназванными боеприпасами, в том числе по стоящим вплотную двум украинским танкам."Стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ была разведана расчетами беспилотных летательных аппаратов. По разведанным координатам нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ была уничтожена", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 29 марта, за месяц операции уничтожено 80% военных самолетов Украины (123 из 152), 71% танков и других бронированных машин (1738 из 2416), половина парка вертолетов (74 из 149) и так далее.
https://ria.ru/20220329/vertolety-1780597799.html
https://ria.ru/20220327/minoborony-1780300022.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение бронетехники ВСУ на стоянке. Кадры Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало видео поражения украинской бронетехники на стоянке
2022-03-29T10:54
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780621952_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b808df9f4ae576efb4ffd386e1acc02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:54 29.03.2022 (обновлено: 11:33 29.03.2022)
 
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВС Украины на стоянке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобороны РФ во вторник опубликовало видео поражения украинской бронетехники на стоянке.
В ролике демонстрируются кадры с борта беспилотного летательного аппарата, барражирующего над целью. На стоянке техники видны самоходные артиллерийские установки, танки и армейские грузовики. Затем показаны два удара неназванными боеприпасами, в том числе по стоящим вплотную двум украинским танкам.
Кадры уничтожения украинской бронетехники российскими Ми-28 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
08:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28
"Стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ была разведана расчетами беспилотных летательных аппаратов. По разведанным координатам нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ была уничтожена", - сообщили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 29 марта, за месяц операции уничтожено 80% военных самолетов Украины (123 из 152), 71% танков и других бронированных машин (1738 из 2416), половина парка вертолетов (74 из 149) и так далее.
Штурмовики Су-25 уничтожили склады с вооружением ВСУ. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 08:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала