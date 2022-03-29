Британия заплатит высокую цену за новую холодную войну против России

11:43 29.03.2022 (обновлено: 12:12 29.03.2022)
The Independent: игра в геополитику с Россией дорого обойдется Британии
Британский генерал Шоу предрек тяжелые последствия "новой холодной войны" с Россией
АЗС компании ESSO в Лондоне
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Жителям Великобритании предстоят трудные времена из-за антироссийских санкций, но власти страны, судя по всему, не осознают угрозу, пишет газета The Independent со ссылкой на отставного генерала Джонатана Шоу.
По мнению военного, при попытке Лондона освободиться от влияния Москвы, в частности, запретив импорт пшеницы и нефти, уровень жизни населения станет "намного хуже". Он убежден, что многие жители Британии, как и правительство, имеют неверное представление о серьезности последствий "новой холодной войны" с Россией.
Шоу отметил, что в течение многих лет Соединенное Королевство уделяло первостепенное внимание экономике, заключая сделки с разными партнерами, в том числе не самыми демократичными, например с Саудовской Аравией. Благодаря такому подходу страна получила доступ к недорогому топливу, что напрямую влияет на качество жизни населения. Однако в случае с Россией власти, по-видимому, решили отодвинуть экономические вопросы на второй план.
"Теперь мы решили, что в отношении России мы будем играть в геополитику, а не в экономику, и за это придется дорого заплатить. Мы должны четко понимать это", — отметил генерал, призвав подготовить психологически население страны к долгосрочному снижению уровня жизни.
Спецоперация на Украине
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.
Помимо этого, 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Следом Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Стоимость бензина и дизельного топлива на британских заправках уже бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций против Москвы и стремления отказаться от закупок российской нефти. По данным RAC, средние цены на топливо подскочили на прошлой неделе до новых рекордов: дизельное топливо подорожало до 179,72 пенса (около 2,37 доллара) за литр, бензин — до 167,01 пенса (примерно 2,2 доллара).