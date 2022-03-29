https://ria.ru/20220329/bolsonaru-1780590823.html

Президента Бразилии госпитализировали, сообщили СМИ

Президента Бразилии госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022

Президента Бразилии госпитализировали, сообщили СМИ

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за "дискомфорта", у него возьмут анализы, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра коммуникаций... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T05:26

2022-03-29T05:26

2022-03-29T07:13

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бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за "дискомфорта", у него возьмут анализы, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра коммуникаций Фабиу Фарию.Ночь президент проведет в больнице. По словам первой леди Мишель Болсонару, глава государства чувствует себя хорошо.В начале января президента уже госпитализировали из-за проблем с кишечником.Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару почти за месяц до выборов получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.

https://ria.ru/20220325/rossiya-1780022954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бразилия