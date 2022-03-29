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Президента Бразилии госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
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Президента Бразилии госпитализировали, сообщили СМИ
Президента Бразилии госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
Президента Бразилии госпитализировали, сообщили СМИ
Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за "дискомфорта", у него возьмут анализы, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра коммуникаций... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T05:26
2022-03-29T07:13
в мире
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за "дискомфорта", у него возьмут анализы, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра коммуникаций Фабиу Фарию.Ночь президент проведет в больнице. По словам первой леди Мишель Болсонару, глава государства чувствует себя хорошо.В начале января президента уже госпитализировали из-за проблем с кишечником.Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару почти за месяц до выборов получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.
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в мире, бразилия
05:26 29.03.2022 (обновлено: 07:13 29.03.2022)
 
Президента Бразилии госпитализировали, сообщили СМИ

G1: президента Бразилии Болсонару госпитализировали из-за "дискомфорта"

© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Adriano Machado
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за "дискомфорта", у него возьмут анализы, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра коммуникаций Фабиу Фарию.

"Президент Жаир Болсонару вечером в понедельник был переведен в больницу Вооруженных сил в Бразилиа для проведения анализов из-за некоего "дискомфорта", - говорится в сообщении.

Ночь президент проведет в больнице. По словам первой леди Мишель Болсонару, глава государства чувствует себя хорошо.
В начале января президента уже госпитализировали из-за проблем с кишечником.
Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару почти за месяц до выборов получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.
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