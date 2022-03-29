05:26 29.03.2022 (обновлено: 07:13 29.03.2022)
Президента Бразилии госпитализировали, сообщили СМИ
G1: президента Бразилии Болсонару госпитализировали из-за "дискомфорта"
Президент Бразилии Жаир Болсонару
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за "дискомфорта", у него возьмут анализы, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра коммуникаций Фабиу Фарию.
"Президент Жаир Болсонару вечером в понедельник был переведен в больницу Вооруженных сил в Бразилиа для проведения анализов из-за некоего "дискомфорта", - говорится в сообщении.
Ночь президент проведет в больнице. По словам первой леди Мишель Болсонару, глава государства чувствует себя хорошо.
В начале января президента уже госпитализировали из-за проблем с кишечником.
Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару почти за месяц до выборов получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.