Рейтинг@Mail.ru
Росгвардейцы задержали боевика украинской территориальной обороны - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/boevik-1780608603.html
Росгвардейцы задержали боевика украинской территориальной обороны
Росгвардейцы задержали боевика украинской территориальной обороны - РИА Новости, 29.03.2022
Росгвардейцы задержали боевика украинской территориальной обороны
Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации по защите Донбасса задержали боевика терробороны Украины, владеющего ценными сведениями, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:15
2022-03-29T10:42
в мире
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0626c206742d6a4e0704370018825f21.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА новости. Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации по защите Донбасса задержали боевика терробороны Украины, владеющего ценными сведениями, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие Росгвардии майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы. Кроме оружия и боеприпасов у боевика были обнаружены фото- и видеоаппаратура, а сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи", - сказали в ведомстве.Росгвардейцы также выявили нескольких пособников бандитов и обнаружили большое количество боеприпасов, в том числе противотанковую установку тысячи, патронов и форму с шевронами националистического батальона.Помимо этого, в ведомстве рассказали, что подразделение офицера Росгвардии капитана А. Хубулова совершало марш в район выполнения боевой задачи. Колонну атаковали из артиллерии украинские националисты. Хубулов был ранен, но продолжил руководить подчиненными. Жертв удалось избежать.Президент РФ наградил Хубулова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.Кроме того, офицер Росгвардии лейтенант полиции А. Папка руководил подразделением в бою с украинскими националистами и получил ранения, но несмотря на это продолжил управлять подчиненными, что способствовало выполнению боевой задачи."Указом президента РФ за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудник Росгвардии лейтенант полиции А. Папка награжден медалью "За отвагу", - добавили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/tsekov-1780604983.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2b4e285dfe452677e2d04b668c7139f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:15 29.03.2022 (обновлено: 10:42 29.03.2022)
 
Росгвардейцы задержали боевика украинской территориальной обороны

Росгвардия поймала боевика украинской территориальной обороны, обладающего ценными данными

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА новости. Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации по защите Донбасса задержали боевика терробороны Украины, владеющего ценными сведениями, сообщает пресс-служба ведомства.
"Военнослужащие Росгвардии майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы. Кроме оружия и боеприпасов у боевика были обнаружены фото- и видеоаппаратура, а сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи", - сказали в ведомстве.
Росгвардейцы также выявили нескольких пособников бандитов и обнаружили большое количество боеприпасов, в том числе противотанковую установку тысячи, патронов и форму с шевронами националистического батальона.
Помимо этого, в ведомстве рассказали, что подразделение офицера Росгвардии капитана А. Хубулова совершало марш в район выполнения боевой задачи. Колонну атаковали из артиллерии украинские националисты. Хубулов был ранен, но продолжил руководить подчиненными. Жертв удалось избежать.
Президент РФ наградил Хубулова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.
Кроме того, офицер Росгвардии лейтенант полиции А. Папка руководил подразделением в бою с украинскими националистами и получил ранения, но несмотря на это продолжил управлять подчиненными, что способствовало выполнению боевой задачи.
"Указом президента РФ за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудник Росгвардии лейтенант полиции А. Папка награжден медалью "За отвагу", - добавили в ведомстве.
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
09:51В мире
РФ не оставит без защиты освобожденные территории Украины, заверил сенатор
 
В миреРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала