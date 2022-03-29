https://ria.ru/20220329/boevik-1780608603.html

Росгвардейцы задержали боевика украинской территориальной обороны

Росгвардейцы задержали боевика украинской территориальной обороны - РИА Новости, 29.03.2022

Росгвардейцы задержали боевика украинской территориальной обороны

Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации по защите Донбасса задержали боевика терробороны Украины, владеющего ценными сведениями, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:15

2022-03-29T10:15

2022-03-29T10:42

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МОСКВА, 29 мар – РИА новости. Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации по защите Донбасса задержали боевика терробороны Украины, владеющего ценными сведениями, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие Росгвардии майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы. Кроме оружия и боеприпасов у боевика были обнаружены фото- и видеоаппаратура, а сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи", - сказали в ведомстве.Росгвардейцы также выявили нескольких пособников бандитов и обнаружили большое количество боеприпасов, в том числе противотанковую установку тысячи, патронов и форму с шевронами националистического батальона.Помимо этого, в ведомстве рассказали, что подразделение офицера Росгвардии капитана А. Хубулова совершало марш в район выполнения боевой задачи. Колонну атаковали из артиллерии украинские националисты. Хубулов был ранен, но продолжил руководить подчиненными. Жертв удалось избежать.Президент РФ наградил Хубулова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.Кроме того, офицер Росгвардии лейтенант полиции А. Папка руководил подразделением в бою с украинскими националистами и получил ранения, но несмотря на это продолжил управлять подчиненными, что способствовало выполнению боевой задачи."Указом президента РФ за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудник Росгвардии лейтенант полиции А. Папка награжден медалью "За отвагу", - добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/tsekov-1780604983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)