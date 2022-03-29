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Агентство Блумберг приостановило деятельность в России и Белоруссии - РИА Новости, 29.03.2022
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Агентство Блумберг приостановило деятельность в России и Белоруссии
Агентство Блумберг приостановило деятельность в России и Белоруссии - РИА Новости, 29.03.2022
Агентство Блумберг приостановило деятельность в России и Белоруссии
Компания Bloomberg, которой принадлежит агентство Блумберг, сообщила о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T00:19
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россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания Bloomberg, которой принадлежит агентство Блумберг, сообщила о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации РФ на Украине.Отмечается, что пользователи в двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным.Ранее в понедельник Блумберг в письме РИА Новости в процессе перезаключения договора на предоставление доступа к терминалу сообщило, что компания в настоящее время "не предлагает услуг новым или существующим клиентам в России".Терминалы Блумберг предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках.Новостное агентство Блумберг 5 марта сообщило о том, что приостанавливает в России работу своих журналистов. Решение было принято из-за принятия закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
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россия, в мире
00:19 29.03.2022 (обновлено: 00:21 29.03.2022)
 
Агентство Блумберг приостановило деятельность в России и Белоруссии

Агентство Блумберг приостановило доступ к новостному терминалу для пользователей из России

© Flickr / paulkhorОфисное здание, в котором располагается компания Bloomberg
Офисное здание, в котором располагается компания Bloomberg - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Flickr / paulkhor
Офисное здание, в котором располагается компания Bloomberg
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания Bloomberg, которой принадлежит агентство Блумберг, сообщила о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации РФ на Украине.
"Bloomberg LP, материнская компания Блумберг, приостановила деятельность в России и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Отмечается, что пользователи в двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным.
Ранее в понедельник Блумберг в письме РИА Новости в процессе перезаключения договора на предоставление доступа к терминалу сообщило, что компания в настоящее время "не предлагает услуг новым или существующим клиентам в России".
Терминалы Блумберг предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках.
Новостное агентство Блумберг 5 марта сообщило о том, что приостанавливает в России работу своих журналистов. Решение было принято из-за принятия закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
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