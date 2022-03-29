https://ria.ru/20220329/blumberg-1780582404.html
Агентство Блумберг приостановило деятельность в России и Белоруссии
Агентство Блумберг приостановило деятельность в России и Белоруссии - РИА Новости, 29.03.2022
Агентство Блумберг приостановило деятельность в России и Белоруссии
Компания Bloomberg, которой принадлежит агентство Блумберг, сообщила о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T00:19
2022-03-29T00:19
2022-03-29T00:21
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания Bloomberg, которой принадлежит агентство Блумберг, сообщила о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации РФ на Украине.Отмечается, что пользователи в двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным.Ранее в понедельник Блумберг в письме РИА Новости в процессе перезаключения договора на предоставление доступа к терминалу сообщило, что компания в настоящее время "не предлагает услуг новым или существующим клиентам в России".Терминалы Блумберг предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках.Новостное агентство Блумберг 5 марта сообщило о том, что приостанавливает в России работу своих журналистов. Решение было принято из-за принятия закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
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РИА Новости
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00:19 29.03.2022 (обновлено: 00:21 29.03.2022)
Агентство Блумберг приостановило деятельность в России и Белоруссии
Агентство Блумберг приостановило доступ к новостному терминалу для пользователей из России
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Компания Bloomberg, которой принадлежит агентство Блумберг, сообщила
о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации РФ на Украине.
"Bloomberg LP, материнская компания Блумберг, приостановила деятельность в России
и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Отмечается, что пользователи в двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным.
Ранее в понедельник Блумберг в письме РИА Новости в процессе перезаключения договора на предоставление доступа к терминалу сообщило, что компания в настоящее время "не предлагает услуг новым или существующим клиентам в России".
Терминалы Блумберг предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках.
Новостное агентство Блумберг 5 марта сообщило о том, что приостанавливает в России работу своих журналистов. Решение было принято из-за принятия закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.