https://ria.ru/20220329/blokirovka-1780583278.html

Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки

Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки - РИА Новости, 29.03.2022

Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки

Вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства исключен - банковские карты граждан в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T01:16

2022-03-29T01:16

2022-03-29T01:16

экономика

россия

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства исключен - банковские карты граждан в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали, заверил в беседе с агентством "Прайм" руководитель Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.По данным СМИ, банки начали обращать внимание на закупки граждан – если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать. Но на деле это вряд ли возможно. "С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно", - отмечает эксперт.По его словам, подобные блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами. Скупая сахар, люди опасаются дефицита и роста цен, а гречневая крупа – традиционный индикатор стабильности, который тоже дает сбой в моменты любых кризисов. Поэтому наиболее вероятно, что к осени появятся механизмы контроля за распределением социально значимых товаров, предположил он.

https://ria.ru/20220316/karta-1778525774.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия