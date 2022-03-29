https://ria.ru/20220329/blokirovka-1780583278.html
Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки
Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки - РИА Новости, 29.03.2022
Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки
Вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства исключен - банковские карты граждан в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T01:16
2022-03-29T01:16
2022-03-29T01:16
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_b46015054775a5b9f5f62ece46113211.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства исключен - банковские карты граждан в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали, заверил в беседе с агентством "Прайм" руководитель Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.По данным СМИ, банки начали обращать внимание на закупки граждан – если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать. Но на деле это вряд ли возможно. "С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно", - отмечает эксперт.По его словам, подобные блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами. Скупая сахар, люди опасаются дефицита и роста цен, а гречневая крупа – традиционный индикатор стабильности, который тоже дает сбой в моменты любых кризисов. Поэтому наиболее вероятно, что к осени появятся механизмы контроля за распределением социально значимых товаров, предположил он.
https://ria.ru/20220316/karta-1778525774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_83d1bbcbd1f028cbaed0791610819bb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки
Эксперт Янин исключил возможность блокировки банковской карты за оптовые закупки
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости.
Вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства исключен - банковские карты граждан в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали, заверил
в беседе с агентством "Прайм" руководитель Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.
По данным СМИ, банки начали обращать внимание на закупки граждан – если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать. Но на деле это вряд ли возможно. "С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно", - отмечает эксперт.
По его словам, подобные блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами. Скупая сахар, люди опасаются дефицита и роста цен, а гречневая крупа – традиционный индикатор стабильности, который тоже дает сбой в моменты любых кризисов. Поэтому наиболее вероятно, что к осени появятся механизмы контроля за распределением социально значимых товаров, предположил он.