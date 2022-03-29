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Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки - РИА Новости, 29.03.2022
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Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки
Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки - РИА Новости, 29.03.2022
Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки
Вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства исключен - банковские карты граждан в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T01:16
2022-03-29T01:16
экономика
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства исключен - банковские карты граждан в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали, заверил в беседе с агентством "Прайм" руководитель Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.По данным СМИ, банки начали обращать внимание на закупки граждан – если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать. Но на деле это вряд ли возможно. "С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно", - отмечает эксперт.По его словам, подобные блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами. Скупая сахар, люди опасаются дефицита и роста цен, а гречневая крупа – традиционный индикатор стабильности, который тоже дает сбой в моменты любых кризисов. Поэтому наиболее вероятно, что к осени появятся механизмы контроля за распределением социально значимых товаров, предположил он.
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экономика, россия
01:16 29.03.2022
 
Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за оптовые закупки

Эксперт Янин исключил возможность блокировки банковской карты за оптовые закупки

© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Fotolia / leungchopan
Оплата банковской картой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вариант блокировки банковской карты за оптовые закупки с точки зрения сегодняшнего действующего законодательства исключен - банковские карты граждан в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали, заверил в беседе с агентством "Прайм" руководитель Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.
По данным СМИ, банки начали обращать внимание на закупки граждан – если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать. Но на деле это вряд ли возможно. "С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно", - отмечает эксперт.
Потерял карту - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Утеряна банковская карта: что делать, как восстановить и не лишиться денег
По его словам, подобные блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами. Скупая сахар, люди опасаются дефицита и роста цен, а гречневая крупа – традиционный индикатор стабильности, который тоже дает сбой в моменты любых кризисов. Поэтому наиболее вероятно, что к осени появятся механизмы контроля за распределением социально значимых товаров, предположил он.
 
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