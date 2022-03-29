https://ria.ru/20220329/biznes-1780497292.html

"Из российского — только налоги": как бизнесменам удержаться на плаву

"Из российского — только налоги": как бизнесменам удержаться на плаву - РИА Новости, 29.03.2022

"Из российского — только налоги": как бизнесменам удержаться на плаву

Малый и средний бизнес вынужден перестраиваться. Многие компании — на импортном сырье, поставки задерживаются из-за проблем с логистикой. Пока используют... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:00

2022-03-29T08:00

2022-03-29T10:29

общество

экономика

бизнес

деньги

санкции

нефть

малый бизнес

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Малый и средний бизнес вынужден перестраиваться. Многие компании — на импортном сырье, поставки задерживаются из-за проблем с логистикой. Пока используют запасы, но уже присматриваются к отечественным производителям. Как предприниматели приспосабливаются к новым условиям — в материале РИА Новости.Новые условия"Первым делом сократили расходы — все что можно, включая бытовую химию, канцтовары, даже чай с кофе. Казалось — мелочи, но тоже траты", — объясняет учредитель и директор по связям с общественностью компании по производству промышленной упаковки "Мега-Пак" Марина Демина.В Рыбинске у фирмы — производство, в Череповце — административный персонал. Сто шестнадцать сотрудников работали в три смены. Теперь — в две. Штат урезали на 20 процентов.Объемы производства тоже сократили: остановили работу одного из трех экструдеров (машины для непрерывной переработки полимерного сырья). "Мы используем гранулы, которые делают из нефтепродуктов. Цены за последний месяц выросли на 15-20 процентов. Закупаем у российских крупных холдингов", — рассказывает Демина.Раньше средства перечисляли после отгрузки сырья. Сейчас нужна предоплата и товар идет неделю. Одна фура — примерно 3,5 миллиона рублей. В месяц обычно заказывают две-три: "Экспортные поставки приостановились. То есть мы должны вложить деньги, с которыми уже тяжело, да еще и ждать. Вместо того, чтобы поддержать в сложное время, условия, наоборот, ужесточили".Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, в комментарии агентству поясняет: за последние два года стоимость упаковки выросла на 80 процентов, и это не предел. "Причина — разрыв производственных логистических цепочек по всему миру во время пандемии и карантинных мероприятий. А в России к этому добавляется фактор девальвации рубля".В свою очередь, Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, относится с пониманием к действиям поставщиков. "Во-первых, опасаются, что заявленные объемы не выкупят из-за финансовых проблем. Во-вторых, они не обязаны помогать малому бизнесу — это задача государства", — считает он."Работа встала"В подвешенном состоянии контракты и с международными компаниями. К примеру, "Мега-Пак" изготавливала упаковку для IKEA. До кризиса выполнили очередной заказ, но партию так и не отгрузили."Они заявили о приостановке продаж. Теперь все на складах. У любой вещи есть срок годности, в том числе и у упаковочных материалов, — говорит Демина. — Условно, через год мы уже не сможем передать им эту партию: не будет соответствовать международным стандартам. Товар — с логотипами, то есть реализовать его другим компаниям не получится".Больше половины продукции производят для деревоперерабатывающих предприятий. Контракты заморожены: древесину не экспортируют, "упаковывать нечего, работа встала". В планах — переориентироваться на агропром. "Сотрудничать с нами готовы, но пока не заключают соглашений, поскольку не знают, когда выйдут на полные объемы", — добавляет Демина.В прошлом году предприятие запустило проект по созданию собственной гранулы. Потребовалось много вложений, взяли кредит. "Хорошо, если бы заморозили кредитные платежи хотя бы на полгода. А то за каждую просрочку — штраф. Мы не просим денег — сами заработаем. Просто нужно время на перестройку".Индустрия красоты"Стилисты привыкли жить хорошо. Меня мама привела в эту профессию. Сказала, всегда хватит на кусок хлеба. Но не уточнила его размер", — говорит стилист Спартак Киракосян, владелец столичного салона Hair Sekta.Фирма занимается в том числе производством косметики для волос. Ингредиенты везут из Европы, в основном из Польши. В конце февраля были проблемы с логистикой, но в целом ситуация налаживается: проработали новый маршрут через другие страны. Но сырье подорожало на 30 процентов."Закупаем также упаковку. К примеру, банки для масок — пять тысяч позиций — застряли на польской таможне", — рассказывает Киракосян.С подобными проблемами столкнулись многие российские бренды. Поэтому цены на продукцию выросли на 20-50 процентов. Кто-то ограничил продажи, некоторые и вовсе приостановили — стараются сохранить "стратегический запас".Салоны красоты с дорогого сегмента переходят на средний. "Чтобы заявить о себе, мы объявили акцию — отдаем товар вдвое дешевле в течение десяти часов. Продажи подскочили на 300 процентов, показатель держится до сих пор, — продолжает Спартак. — Если полностью приостановим производство, запасов хватит на четыре-шесть месяцев. Но мы продолжаем работать. Правда, покупаем ингредиенты дороже, чем раньше. В любом случае резерв должен быть".Стилисты нашли максимально качественную альтернативу материалам, с поставками которых возникли проблемы. Дальше все в руках мастера. "Настоящий профессионал и с новыми продуктами покажет прежний результат, — уверен Киракосян. — В условиях кризиса глупо повышать цены на услуги".В начале марта салон Hair Sekta зафиксировал отток клиентов на 40-50 процентов. Сотрудники связывались напрямую с каждым, чтобы выяснить причину. "Люди не понимали, что происходит, им резко стало не до красоты. Это затянулось на неделю. Затем все наладилось и вернулось к прежнему уровню", — говорит Спартак. Число клиентов, с которыми работали арт-директора — самые дорогие мастера салона, — сократилось на 30 процентов. В основном это те, кто временно уехал за границу.В апреле Спартак прогнозирует новый отток клиентов: "Вероятнее всего, перестанут записываться на окрашивание и будут тратиться только на то, что необходимо: стрижки. У нас обслуживаются люди состоятельные и со средним доходом — по вторым кризис ударит сильнее. Соответственно, этого сегмента станет меньше".Упор на импортозамещениеМногие фирмы обращаются к арендодателям с просьбой снизить цены. Что и сделала Елена Краснова, сооснователь компании по торговле обивочными текстильными материалами Tkanoff и председатель комитета по развитию женского предпринимательства московского отделения "Опоры России"."Нам пошли навстречу, уменьшили ставку на 20 процентов. У нас два офиса, один в апреле освобождаем. Сотрудников не увольняем, вводим сменный график — неделя через неделю: из дома и в офисе. Также сократили расходы на рекламу", — перечисляет Елена.Семьдесят процентов сырья — импорт. В основном — Великобритания, Бельгия, Турция, Китай. Компания, кроме того, дистрибьютор итальянского завода. Сотрудничать продолжают, продумывают логистические вопросы. Но пока без новых заказов.Она уверена — стабилизировать ситуацию позволят субсидии. В прошлом году Tkanoff попала в программу по возмещению 25 процентов стоимости зарубежного оборудования. "Теперь анонсировали, что по Москве увеличат субсидию до 50 процентов. Меры поддержки на стадии разработки и согласования".Меры поддержки"У нас из отечественного — только налоги. Бумага, оборудование, краска — все импортное", — говорит директор "Полиграф-Периодики" Альберт Мосикян.Из-за резкого роста цен отменяют заказы. Издания вынуждены продавать полосы под объявления в два раза дороже: "Рекламодатели уходят, и нет смысла выпускать журнал". Сокращение штата, меньшая арендуемая площадь — через это типография уже прошла в разгар пандемии.Пока держатся на запасах — успели закупить бумагу до начала кризиса. "В нашей сфере это самая большая статья расходов. В нынешних условиях 20 тонн обходится почти в миллион. При том, что в среднем типографии в месяц нужно хотя бы тонн 60".Кроме того, резко подскочила стоимость офисной бумаги — в рознице как минимум в три раза. Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста. Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов заявил при этом, что дефицита ни офисной, ни газетной, ни туалетной бумаги не будет. По его словам, производители и ритейл накручивают цены на фоне проблем с логистикой.Правительство тем временем анонсировало некоторые меры поддержки. К примеру, размер казначейских бюджетных кредитов регионам в 2022-м увеличат на десять процентов их собственных доходов, сроки предоставления продлят."А чтобы рассчитаться по коммерческим займам и обязательствам по ценным бумагам, российские субъекты смогут получить дополнительные кредиты из федерального бюджета. На этот год регионы будут полностью освобождены от выплат по ним", — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.Также власти дополнительно направят 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".Помимо этого, представителей малого и среднего бизнеса освободят от уплаты штрафов. Премьер отметил: согласно антисанкционному мораторию на проверки кабмин уже запретил надзорным органам выдавать предписания на устранение нарушений, кроме исключительных случаев, когда речь идет о безопасности жизни людей.

https://ria.ru/20220324/granty-1779839095.html

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2022

Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, экономика, бизнес, деньги, санкции, нефть, малый бизнес