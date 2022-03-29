14:12 29.03.2022 (обновлено: 14:51 29.03.2022)
Патрушев заявил об использовании США методов избирательного заражения людей
Секретарь Совбеза Патрушев: США используют методы для избирательного заражения людей
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Копятся факты о том, что США используют методы, позволяющие создавать бактерии и вирусы, которые избирательно поражать определенную человеческую популяцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Вопреки Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении запасов бактериологического и токсинного оружия, Пентагон по всему миру создал сотни биологических лабораторий, где, по имеющимся документальным подтверждениям, проводится активная военно-биологическая деятельность", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Копятся также факты, свидетельствующие о работе американцев по использованию в военных целях методов синтетической биологии, которые позволяют придавать микроорганизмам новые характеристики, повышать их патогенность, создавать бактерии и вирусы, которые воздействуют на определенную, конкретную популяцию", - отметил Патрушев.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК.