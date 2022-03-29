https://ria.ru/20220329/biooruzhie-1780669480.html

Патрушев заявил об использовании США методов избирательного заражения людей

Патрушев заявил об использовании США методов избирательного заражения людей - РИА Новости, 29.03.2022

Патрушев заявил об использовании США методов избирательного заражения людей

Копятся факты о том, что США используют методы, позволяющие создавать бактерии и вирусы, которые избирательно поражать определенную человеческую популяцию,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:12

2022-03-29T14:12

2022-03-29T14:51

в мире

министерство обороны сша

николай патрушев

украина

хантер байден

джо байден

игорь кириллов

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Копятся факты о том, что США используют методы, позволяющие создавать бактерии и вирусы, которые избирательно поражать определенную человеческую популяцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Вопреки Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении запасов бактериологического и токсинного оружия, Пентагон по всему миру создал сотни биологических лабораторий, где, по имеющимся документальным подтверждениям, проводится активная военно-биологическая деятельность", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Копятся также факты, свидетельствующие о работе американцев по использованию в военных целях методов синтетической биологии, которые позволяют придавать микроорганизмам новые характеристики, повышать их патогенность, создавать бактерии и вирусы, которые воздействуют на определенную, конкретную популяцию", - отметил Патрушев.Россия сейчас завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что Штаты продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми, заявил Патрушев накануне.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК.

https://ria.ru/20220327/plan-1780317721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, министерство обороны сша, николай патрушев, украина, хантер байден, джо байден, игорь кириллов, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз