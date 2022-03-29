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Патрушев заявил об использовании США методов избирательного заражения людей - РИА Новости, 29.03.2022
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Патрушев заявил об использовании США методов избирательного заражения людей
Патрушев заявил об использовании США методов избирательного заражения людей - РИА Новости, 29.03.2022
Патрушев заявил об использовании США методов избирательного заражения людей
Копятся факты о том, что США используют методы, позволяющие создавать бактерии и вирусы, которые избирательно поражать определенную человеческую популяцию,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:12
2022-03-29T14:51
в мире
министерство обороны сша
николай патрушев
украина
хантер байден
джо байден
игорь кириллов
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Копятся факты о том, что США используют методы, позволяющие создавать бактерии и вирусы, которые избирательно поражать определенную человеческую популяцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Вопреки Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении запасов бактериологического и токсинного оружия, Пентагон по всему миру создал сотни биологических лабораторий, где, по имеющимся документальным подтверждениям, проводится активная военно-биологическая деятельность", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Копятся также факты, свидетельствующие о работе американцев по использованию в военных целях методов синтетической биологии, которые позволяют придавать микроорганизмам новые характеристики, повышать их патогенность, создавать бактерии и вирусы, которые воздействуют на определенную, конкретную популяцию", - отметил Патрушев.Россия сейчас завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что Штаты продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми, заявил Патрушев накануне.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК.
https://ria.ru/20220327/plan-1780317721.html
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в мире, министерство обороны сша, николай патрушев, украина, хантер байден, джо байден, игорь кириллов, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз
14:12 29.03.2022 (обновлено: 14:51 29.03.2022)
 
Патрушев заявил об использовании США методов избирательного заражения людей

Секретарь Совбеза Патрушев: США используют методы для избирательного заражения людей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Копятся факты о том, что США используют методы, позволяющие создавать бактерии и вирусы, которые избирательно поражать определенную человеческую популяцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Вопреки Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении запасов бактериологического и токсинного оружия, Пентагон по всему миру создал сотни биологических лабораторий, где, по имеющимся документальным подтверждениям, проводится активная военно-биологическая деятельность", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 12:06
В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом
"Копятся также факты, свидетельствующие о работе американцев по использованию в военных целях методов синтетической биологии, которые позволяют придавать микроорганизмам новые характеристики, повышать их патогенность, создавать бактерии и вирусы, которые воздействуют на определенную, конкретную популяцию", - отметил Патрушев.
Россия сейчас завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что Штаты продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми, заявил Патрушев накануне.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 18:51
СК изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине
 
В миреМинистерство обороны СШАНиколай ПатрушевУкраинаХантер БайденДжо БайденИгорь КирилловРоссияСШАСледственный комитет России (СК РФ)Войска РХБЗ
 
 
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