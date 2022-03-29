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Попова оценила риски от американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
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Попова оценила риски от американских биолабораторий на Украине
Попова оценила риски от американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Попова оценила риски от американских биолабораторий на Украине
Риски, связанные с биологическими лабораториями на Украине, финансируемыми США, очень большие, причём риски есть для всего человечества, такие лаборатории не... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:10
2022-03-29T17:10
украина
госдума рф
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Риски, связанные с биологическими лабораториями на Украине, финансируемыми США, очень большие, причём риски есть для всего человечества, такие лаборатории не появляются просто так, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы прекрасно понимаем риски, которые связаны с этими лабораториями, и это риски для всего человечества... Так как такого рода лаборатории расположены очень недалеко от наших границ и границ наших друзей и соседей, то и риски очень большие",- сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она отметила, что такого рода лаборатории не появляются просто так. В 2012 году Украина разрушила систему эпидемиологического надзора, после этого туда пришли военные другой страны и стали обеспечивать якобы биологическую безопасность другого государства, пояснила Попова."Это не единственный случай на планете, который мы наблюдаем. В этом случае больше никто не знает, что делается в лабораториях. На мой взгляд, таким образом страна просто теряет свой суверенитет в области биологической безопасности",- подчеркнула она.
https://ria.ru/20220328/laboratoriya-1780406458.html
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украина, госдума рф, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, сша
17:10 29.03.2022
 
Попова оценила риски от американских биолабораторий на Украине

Глава Роспотребнадзора Попова: риски из-за биолабораторий США на Украине очень высокие

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Риски, связанные с биологическими лабораториями на Украине, финансируемыми США, очень большие, причём риски есть для всего человечества, такие лаборатории не появляются просто так, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы прекрасно понимаем риски, которые связаны с этими лабораториями, и это риски для всего человечества... Так как такого рода лаборатории расположены очень недалеко от наших границ и границ наших друзей и соседей, то и риски очень большие",- сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.
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Она отметила, что такого рода лаборатории не появляются просто так. В 2012 году Украина разрушила систему эпидемиологического надзора, после этого туда пришли военные другой страны и стали обеспечивать якобы биологическую безопасность другого государства, пояснила Попова.
"Это не единственный случай на планете, который мы наблюдаем. В этом случае больше никто не знает, что делается в лабораториях. На мой взгляд, таким образом страна просто теряет свой суверенитет в области биологической безопасности",- подчеркнула она.
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УкраинаГосдума РФАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияСША
 
 
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