https://ria.ru/20220329/biolaboratorii-1780723813.html

Попова оценила риски от американских биолабораторий на Украине

Попова оценила риски от американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Попова оценила риски от американских биолабораторий на Украине

Риски, связанные с биологическими лабораториями на Украине, финансируемыми США, очень большие, причём риски есть для всего человечества, такие лаборатории не... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:10

2022-03-29T17:10

2022-03-29T17:10

украина

госдума рф

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

сша

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Риски, связанные с биологическими лабораториями на Украине, финансируемыми США, очень большие, причём риски есть для всего человечества, такие лаборатории не появляются просто так, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы прекрасно понимаем риски, которые связаны с этими лабораториями, и это риски для всего человечества... Так как такого рода лаборатории расположены очень недалеко от наших границ и границ наших друзей и соседей, то и риски очень большие",- сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она отметила, что такого рода лаборатории не появляются просто так. В 2012 году Украина разрушила систему эпидемиологического надзора, после этого туда пришли военные другой страны и стали обеспечивать якобы биологическую безопасность другого государства, пояснила Попова."Это не единственный случай на планете, который мы наблюдаем. В этом случае больше никто не знает, что делается в лабораториях. На мой взгляд, таким образом страна просто теряет свой суверенитет в области биологической безопасности",- подчеркнула она.

https://ria.ru/20220328/laboratoriya-1780406458.html

https://ria.ru/20220328/programma-1780496122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, госдума рф, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, сша